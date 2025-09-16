;

  • 17 SEP 2025, Actualizado 01:24

Detienen a “El Irving”, líder de la Unión Tepito en la CDMX por extorsión y narcomenudeo

La detención de El Irving, líder de la Unión Tepito, ocurrió en la colonia Peralvillo, donde agentes de la SSC lo sorprendieron armado y con droga.

Octavio García Ortiz

Durante un operativo de prevención en calles de la colonia Peralvillo, policías capitalinos detectaron a Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, líder de la “Unión Tepito” cuando portaba un arma de fuego acompañado de una mujer. Al intervenir, le aseguraron una pistola abastecida y lo sometieron a una revisión preventiva conforme a protocolo.

Irving Herrera Sánchez se encontraba acompañado de una mujer

¿Qué le decomisaron al líder de la Unión Tepito?

Los oficiales encontraron entre sus pertenencias un arsenal en pequeño:

  • Un arma corta con seis cartuchos útiles.
  • Siete bolsas con la droga conocida como tusi.
  • Tres dosis de cocaína.
  • 35 gramos de crystal.
  • 98 envoltorios de marihuana.Además, se aseguró el vehículo en el que ambos se encontraban.

