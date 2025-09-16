Detienen a “El Irving”, líder de la Unión Tepito en la CDMX por extorsión y narcomenudeo

Detienen a “El Irving”, líder de la “Unión Tepito”

Durante un operativo de prevención en calles de la colonia Peralvillo, policías capitalinos detectaron a Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, líder de la “Unión Tepito” cuando portaba un arma de fuego acompañado de una mujer. Al intervenir, le aseguraron una pistola abastecida y lo sometieron a una revisión preventiva conforme a protocolo.

¿Qué le decomisaron al líder de la Unión Tepito?

Los oficiales encontraron entre sus pertenencias un arsenal en pequeño:

Un arma corta con seis cartuchos útiles.

Siete bolsas con la droga conocida como tusi .

. Tres dosis de cocaína .

. 35 gramos de crystal .

. 98 envoltorios de marihuana.Además, se aseguró el vehículo en el que ambos se encontraban.

