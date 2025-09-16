Detienen a “El Irving”, líder de la Unión Tepito en la CDMX por extorsión y narcomenudeo
La detención de El Irving, líder de la Unión Tepito, ocurrió en la colonia Peralvillo, donde agentes de la SSC lo sorprendieron armado y con droga.
Durante un operativo de prevención en calles de la colonia Peralvillo, policías capitalinos detectaron a Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, líder de la “Unión Tepito” cuando portaba un arma de fuego acompañado de una mujer. Al intervenir, le aseguraron una pistola abastecida y lo sometieron a una revisión preventiva conforme a protocolo.
¿Qué le decomisaron al líder de la Unión Tepito?
Los oficiales encontraron entre sus pertenencias un arsenal en pequeño:
- Un arma corta con seis cartuchos útiles.
- Siete bolsas con la droga conocida como tusi.
- Tres dosis de cocaína.
- 35 gramos de crystal.
- 98 envoltorios de marihuana.Además, se aseguró el vehículo en el que ambos se encontraban.
