Emboscan al subsecretario de Operaciones de Seguridad Pública de Colima; lo reportan grave pero estable

Esta mañana fue “emboscado” y lesionado por disparos de arma de fuego el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes cuando el funcionario se trasladaba a sus oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando fue atacado por “sicarios” que se trasladaban en una motocicleta, disparando en repetidas ocasiones en contra del funcionario estatal quien recibió varios impactos de bala; su estado de salud se reporta como “grave” pero estable.

Ante estos hechos de violencia, la gobernadora Indira Vizcaíno suspendió sus actividades de la mañana y giró instrucciones para reforzar la seguridad en el Estado.

¿Qué informaron las autoridades sobre el ataque?

En tanto, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que esta mañana el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal sufrió un atentado, pero se encuentra estable. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya trabajan en el lugar de los hechos recopilando indicios y datos de prueba.

*Mesa de Coordinación Estatal condena ataque armado contra funcionario de SSP, quien está estable*



— Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) December 9, 2025

¿Cómo avanzan las labores de investigación y seguridad?

Las corporaciones e instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal condenaron el atentado, y manifestaron su solidaridad hacia el funcionario afectado y a sus familiares en estos momentos difíciles.

Asimismo, se dio a conocer que existe colaboración de manera coordinada con la FGE en la investigación correspondiente para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables del mismo.

De igual manera, reiteraron su compromiso de seguir trabajando por la tranquilidad y la paz para las familias colimenses, e hicieron un llamado a la ciudadanía a que utilicen las líneas 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima para informar de cualquier hecho que pueda poner en riesgo a la población o que pueda ser constitutivo de algún delito.

