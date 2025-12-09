Ataques con coche bomba vuelven y señalan al CJNG, advierte investigador

Luego de la explosión de un vehículo registrada en el municipio de Coahuayana, Michoacán, podemos ver que esta herramienta que veíamos sepultada por el crimen organizado está volviendo, lamentó el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Sánchez en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin a quien detalló la ocurrencia de los más recientes ataques con coche bomba se atribuyen al CJNG.

Afirmó que “es un recurso que se utiliza poco, pero por la naturaleza se asemeja a los atentados terroristas que se dan en otras partes del mundo”. Cada uno de los 20 ataques registrados en México de 1994 a la fecha, dijo, reflejan una situación grave.

¿Cómo ha evolucionado el uso de coches bomba en México?

Sánchez detalló que se habían interrumpido este tipo de atentados, 13 de ellos se dieron de 2010 a 2012 por dos por ejecutados por Los Zeta y por La Línea, este último grupo perteneciente al Cártel de Juárez.

Hubo un caso aislado en 2021 en Tula, Hidalgo, pero lamentablemente ha habido cinco en los últimos dos años a finales de 2024 y ahora en 2025, que por lo general se atribuyen al CJNG.

¿Por qué estos actos encuadran en terrorismo?

Detalló que viendo fríamente, la situación reciente, encuadra en el término de terrorismo, pero también en crimen organizado porque provoca miedo en la población, los términos no son excluyentes, pero dijo, “yo más bien creo que hay una serie de valoraciones políticas de no llamarlo de esa manera para no darle más armas al gobierno de Estados Unidos, ya que ha clasificado a varias organizaciones mexicanas como terroristas y esto serviría a favor de su argumento”.

Sin embargo, dijo, las autoridades deben ser rigurosas y “si encuadra en el tipo penal y las penas de terrorismo son mayores, es conveniente perseguirlos como tal”.

¿Qué ocurre en la región entre Colima y Michoacán?

Recordó que de acuerdo con la línea que seguía el vehículo, Colima recibe poca atención por el número de habitantes, pero tiene la tasa de homicidio más alta y en los 10 municipios tiene presencia el CJNG en 9 de los 10, La Mayiza y el Nuevo Cártel de Colima con presencia en tres municipios que son los que se disputan la zona; y la franja fronteriza de Michoacán está en disputa por CJNG y Cárteles Unidos, dentro de esta, el Cártel de Tepacaltepec.

Todo esto impacta por ocurrir en el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia y sobre todo en Coahuayana que se ubica entre los dos principales puertos que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas en donde se mueve la mayor parte de la droga que sale hacia Asia y el oeste de Estados Unidos y por donde ingresan la mayor parte de precursores.

