Defendemos a Francisco García Cabeza de Vaca, “porque fue buen gobernante”, afirma vicecoordinadora de diputados del PAN
“Si hay con que comprobar que delinquió, estoy segura que el partido no lo defendería”, aseguró Noemí Luna en defensa de Cabeza de Vaca
El nuevo representante del PAN en América del Norte, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señalado en diversas ocasiones y por delitos varios, fue defendido por la diputada Noemí Luna en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Waerkentin, a quien aseguró los defendemos porque “estaos seguros que fue un buen gobernante”.
La diputada panista aseguró sobre el exgobernador “Él está haciendo un trabajo desde el exterior y siempre he dicho que se debe sancionar a quien haya cometido actos de corrupción, sea del partido que sea, pero nunca, nunca debe ser usada como espada para perseguir a la oposición”.
Y recalcó que “hay que defender a los panistas que han actuado bien, que han actuado con base a la normatividad, que ha sido buenos gobernantes y si hay con que comprobar que delinquió estoy segura que el partido no lo defendería, lo defendemos porque estaos seguros que fue un buen gobernante”.
A unas horas de cerrar el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, y “legislando -como es característico de Morena-, a prisa y defendiendo los intereses de la Presidencia de la República”, la diputada, afirmó que la reforma a la Ley de Salud es muy amplia e incluye cosas muy buenas, sin embargo, calificó como “desproporcionado” prohibir el uso de vapeadores, cuestionó el subfinanciamiento a Salud Pública.
¿Qué incluye la reforma y por qué genera controversia?
Luna detalló que la reforma implica modificación a 154 artículos y aunque incluye digitalización del sector “baja el recurso destinado a salud y prohíbe el vapeo” que favorece al mercado ilegal.
Reclamó que si se va a legislar contra adicciones “deberíamos meter el tabaquismo el alcoholismo”. Pues recordó que la OMS ha sido clara al señalar que “en algunos procesos para dejar de fumar se usan vapeadores”, y que está “comprobado en otros países que cuando se prohíbe no necesariamente se deja de usar”.