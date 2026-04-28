Tren al AIFA inicia operaciones con buena afluencia, afirma Andrés Lajous

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Con una afluencia importante inició operaciones el Tren al AIFA, una obra que ya está en operación con 41 kilómetros desde Buenavista hasta el AIFA que en promedio y por ajustes realiza su recorrido en aproximadamente una hora que se busca llegue a 45 minutos, afirmó, Andrés Lajous.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas”, el director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, detalló que 18 kilómetros del trayecto son de la vía troncal de Buenavista a Lechería y el resto corren de Lechería al AIFA.

La conectividad del Tren Buenavista-#AIFA; ¿los trenes serán suficientes para la demanda de usuarios?#AlAire I @andreslajous, Dir. general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (@TrenesMX)



🎙️ @warkentin

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El recorrido actualmente es de una hora, pero será de 45 minutos de acuerdo como se acomode el sistema , señaló.

Entre ayer y hoy se ha visto una afluencia importante en el servicio de personas que vienen a trabajar a la Ciudad de México desde Tultepec, Tulpetlac y Zumpango, así como pasajeros del Aeropuerto y el recorrido, es cómodo. Este mismo tren es el que llegará a Pachuca., añadió.

Sobre el tema del cobro compartió que al ser un sistema no integrado, sino de particulares, durante un mes y por promoción cobrará 11.50 en estaciones intermedias y 45 pesos la ruta completa al AIFA.

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