“Circo aberrante”, desafuero de Cabeza de Vaca: PAN

Senadores del PAN calificaron como “patadas de ahogado”, distractor, linchamiento mediático y “circo aberrante” el desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los legisladores dieron un “espaldarazo” a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas ante la embestida del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el uso faccioso de la justicia en su contra.

Los senadores Erandi Bermúdez, Guadalupe Murguía, Julen Rementeria, Martha Márquez, Kenia López, Xóchitl Gálvez, Antonio Martín del Campo y Francisco Salazar, acusaron que el desafuero de García Cabeza de Vaca solicitado por la Fiscalía General de la República, es una clara persecución política con propósitos electoreros contra uno de los gobernadores más frontales e independientes, que no se ha dejado manipular desde el centro.

Afirmaron que la Federación usa el caso García Cabeza de Vaca como una “lastimosa cortina de humo”, para “tapar” todas las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación detectó en el primer año esta administración.

Señalaron que resulta extremadamente sospechosa esta investigación contra el mandatario de Tamaulipas, justo cuando empieza el proceso electoral.

Reprobaron que desde el gobierno se use la justicia con fines políticos.

Erandi Bermúdez, coordinador en funciones del bancada, criticó que el presidente López Obrador se entrometa en asuntos que competen sólo a la Fiscalía General de la República.

“El presidente dice no hay persecución ni cacería de brujas, lamentable que el presidente haga esa declaración tenemos una Fiscalía autónoma independiente. El presidente cómo conoce esa acusación si es que existe, ahí es donde el presidente denota realmente que está metido en una persecución política. Explicación no pedida, acusación manifiesta. No es posible que el Poder Ejecutivo sepa de los asuntos de lo que se supone hoy es una Fiscalía autónoma e independiente y que el fiscal obviamente se esté prestando a este tipo de juegos”, dijo.

Y agregó: “por eso es que nosotros estamos denunciando que esto es persecución política lo que está sucediendo. Me preocupa mucho que el presidente se meta en un asunto que es de la Fiscalía General de la República y esto lo que pone en evidencia es que claro que el presidente tiene un interés político en esto”.

El vicecoordinador del grupo parlamentario, Julen Rementeria, pidió que al gobernador García Cabeza de Vaca se le garantice un juicio justo.

“Lo que tenemos que estar seguros es que haya un proceso justo, aquí se no se trata de quien mete las manos o no. Yo conozco al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca desde hace muchos y siempre lo he tenido como una persona honesta, lo conozco desde que fue alcalde de Reynosa, lo conozco como una persona trabajadora, que quiere a su familia, que trabaja bien y que ha dado resultados en donde ha estado y nunca había estado en este tipo de problemas. Por supuesto que confío en él, por supuesto que lo que quiero es que haya una justicia clara, que no se hagan este tipo de linchamientos mediáticos”.

Los panistas demandaron a López Obrador que se ponga a trabajar, a construir un México en beneficio de todos, no a pensar solamente de manera electoral.

Señalaron que Morena y el presidente están desesperados y lo sucedido contra García Cabeza de Vaca es por algo elemental, porque tienen miedo de la realidad y la realidad es que en junio van a perder la mayoría de la Cámara de Diputados.