Comerciantes del Mercado Sonora denuncian acoso y clausuras irregulares de parte de la alcaldía Venustiano Carranza

Abogados, especialistas veterinarios y comerciantes denunciaron actos de acoso y clausuras irregulares en el Mercado Sonora, lo que calificaron como una traición a los mercados públicos por parte de funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza.

En conferencia de prensa, señalaron que estas acciones ceden a presiones de grupos minoritarios que buscan prohibir el comercio lícito y regulado de mascotas y animales de compañía en la Ciudad de México.

¿Qué denuncian los comerciantes del Mercado Sonora?

Alberto Vargas Lucio, presidente de MONACOSO AC, junto con asesores jurídicos y representantes del sector, señaló que en las últimas semanas se ha registrado hostigamiento hacia locatarios.

Cuestionó que la alcaldesa Evelyn Parra no esté mediando en el conflicto impulsado por grupos animalistas y, por el contrario, esté orientando medidas para impedir la venta legal de animales vivos en el mercado.

“Parece que la ley es selectiva y que lo que busca la alcaldesa es obtener un triunfo mediático más que legal” — , afirmó.

Vargas también criticó que la Alcaldía no actúe contra el comercio informal que opera alrededor de los mercados especializados, donde se ofertan especies exóticas, animales en riesgo y ejemplares disecados, sin registro de procedencia ni facturas.

Señaló que podría existir la instrucción de no tocar al ambulantaje por compromisos políticos y beneficios electorales.

¿Existe fundamento para prohibir la venta de animales?

La doctora Aída Álvarez Salas, presidenta de COMVEMEX, reprobó la parcialidad de la autoridad al recordar que la alcaldesa anunció que a partir del 2 de enero de 2026 emprenderá acciones para eliminar la venta de animales en el Mercado Sonora y posteriormente en todos los mercados de la demarcación.

Subrayó que ninguna autoridad competente ha realizado verificaciones con personal capacitado para evaluar el estado de salud o bienestar de los animales en venta.

Indicó además que, aunque existe un amparo promovido por una asociación animalista, este fue concedido sin que los locatarios —terceros afectados— recibieran notificación oficial.

Recordó que la Ley de Protección a los Animales establece requisitos que los comerciantes cumplen conforme al artículo 28 y 28 Bis.

La especialista agregó que las decisiones actuales contradicen un oficio emitido el 9 de noviembre de 2023 por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, donde se establece que no se prohíbe la venta de animales en mercados públicos siempre que se cumpla con la normatividad vigente.

¿Qué hay sobre el comercio informal?

Álvarez señaló que los materiales presentados por grupos animalistas no demuestran maltrato, pues corresponden a videos sin identificación del lugar ni fecha, e incluso incluyen imágenes de especies que no se venden en el mercado.

En contraste, advirtió que la venta clandestina de fauna ocurre fuera de los mercados, en puestos ambulantes tolerados por la propia Alcaldía.

Finalmente, Gerardo Cleto López Becerra advirtió que la autoridad y los grupos animalistas están operando “como una pinza” contra el comercio formal, pese a que sus locatarios han cumplido con los reglamentos y observaciones.

Alertó que estas acciones podrían dejar sin empleo legal a miles de familias.

