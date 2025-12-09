CDMX despliega ‘Operativo Basílica 2025′ para recibir a más de 13 millones de peregrinos

Se espera que lleguen más peregrinos que el año pasado

A partir de este martes y hasta el domingo 14 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México va a intensificar el 'Operativo Basílica 2025′, para garantizar la seguridad, movilidad y atención médica de los más de 13 millones de peregrinos que llegarán a visitar a la Virgen de Guadalupe.

En el operativo van a participar casi 100 mil trabajadores de diversas dependencias del gobierno capitalino y de la alcaldía Gustavo A. Madero, detalló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

¿Cómo será el despliegue de seguridad en la Basílica de Guadalupe?

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará un despliegue operativo de 5 mil 080 policías, apoyados con 255 patrullas 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias, cinco moto-ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores”. — Pablo Vázquez

El operativo, añadió, tiene por objeto brindar orientación a las y los feligreses y evitar la comisión de delitos y la alteración del orden.

También habrá elementos de la subsecretaría de Control de Tránsito que llevarán a cabo acciones de control del flujo vehicular en las principales vías de acceso carretero a la Ciudad de México, así como en las vialidades por las que transitan las distintas peregrinaciones.

Peregrinos de diferentes estados del país continúan llegando a la Basílica de Guadalupe a tres días del aniversario 494 de la aparición de la Virgen de Guadalupe

¿Qué esperan las autoridades para la edición 2025 del Operativo Basílica?

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que el año pasado se recibieron 13 millones de peregrinos en los días de festejo guadalupano. Y en este 2025 se espera recibir muchos más devotos.

Por su parte, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, informó que alrededor de 10 mil trabajadores de la demarcación participarán en el operativo y aseguró que se está combatiendo el abuso de comerciantes y de “franeleros” en la zona.

El funcionario calculó que los peregrinos dejarán más de dos mil toneladas de basura, mismos que van a ser retirados de inmediato.

“Mil trabajadores solamente de limpia y transporte para recoger estas dos mil toneladas y prácticamente amanezca totalmente limpio e impecable todo el área y este primer cuadro de Basílica de Guadalupe”. — César Cravioto

Las dos mil toneladas van a ser recogidas por 40 camiones recolectores de basura.

