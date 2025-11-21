Tlalpan: ¿Cuándo inicia la remodelación de los desniveles sobre la Calzada?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, presentó el programa ‘Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía’, un proyecto que busca rescatar y rehabilitar integralmente una parte de los desniveles de Calzada de Tlalpan. Te contamos cómo serán ahora y a partir de cuándo comienza la remodelación.

¿Qué es ‘Pasos Utopía’ y cómo cambiará Tlalpan?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los ‘Pasos Utopía’ tienen el objetivo de devolver estos lugares a la ciudadanía. En algún momento estos desniveles tenían la “mala fama” de ser corredores donde nadie se metía, estaban muy oscuros y los locales que había cerraban por lo mismo.

Es por eso que se decidió renovarlos, para que los habitantes de la zona y de la capital, puedan recorrerlos como antes. Así que se transformarán en nodos de servicios sociales, cultura, deporte y comercio ordenado.

¿Qué servicios ofrecerán?

Los desniveles de Tlalpan ofrecerán distintos servicios como:

Salas de las Infancias.

Comedores y Lavanderías Populares.

Talleres de corresponsabilidad de cuidados (“El Reto es Cuidar”).

Casas de Día para Adultos Mayores.

Espacios de salud integral (incluyendo salud mental) y educación ambiental.

¿Cuándo comenzará la remodelación de los desniveles de Tlalpan?

La rehabilitación de estos espacios no es simplemente estructural, también es un cambio social. Es decir, la vigilancia se busca que sea las 24 hrs, por lo que los convenios y acuerdos firmados con los comerciantes establecidos de la zona, brinda seguridad en los espacios renovados y busca ser un referente para otros lugares de la capital.

Así que si andas por Tlalpan y ves algún movimiento de infraestructura, que no te sorprenda porque la remodelación de los desniveles de la Calzada comenzaron el 19 de noviembre.