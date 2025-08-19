Nueva ciclovía en Calzada de Tlalpan: ¿Con qué calles y ejes se conectará La Gran Tenochtitlán en CDMX?

El desarrollo de la nueva ciclovía “La Gran Tenochtitlán” sobre la Calzada de Tlalpan cruzará cinco alcaldías y contará con tres tipos de confinamientos, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

Desde la prueba piloto que se hizo en el tramo Tlaxcoaque–Lucas Alamán, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, se anunció que este proyecto contará con más de 32 kilómetros de ruta en ambos sentidos.

¿Qué conexiones tendrá la ciclovía La Gran Tenochtitlán?

Como es de esperarse, la ruta no solo correrá a lo largo de la Calzada de Tlalpan, también tendrá conexiones transversales hacia varias vialidades y arterias de la capital como:

Calzada Acoxpa

División del Norte

Miguel Ángel de Quevedo – Calzada Taxqueña

Eje 5 Sur y Eje 6 Sur

Lorenzo Boturini

¿Cuándo estará terminada la ciclovía La Gran Tenochtitlán?

Se espera que la construcción de esta ciclovía concluya en marzo de 2026, justo antes del inicio del Mundial de Futbol.

