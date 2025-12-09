Abuso sexual: Penas podrían superar los 9 años de prisión tras reforma del Senado

Esta noche y en la penúltima sesión el pleno del Senado aprobó un dictamen que redefine el delito de abuso sexual en el Código Penal Federal y endurece las penas de prisión tanto para el abuso, como para las violaciones.

¿Cómo cambia la definición de abuso sexual?

El dictamen establece que cualquier acto sexual realizado sin el consentimiento de la víctima, constituirá abuso sexual, y lo castigará con 3 a 7 años de prisión, además de una multa de 200 a 500 UMA.

Estas penas representan un marco más severo que el actualmente vigente, y buscan responder a la alta incidencia de delitos sexuales en el país.

¿Qué agravantes contemplará la ley?

El dictamen incorpora una amplia lista de circunstancias agravantes que podrán elevar la pena hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa:

• Con violencia física o moral.

• Por dos o más personas.

• En lugares despoblados.

• Por servidores públicos, ministros de culto, docentes o personas encargadas de cuidados.

• Contra víctimas en estado de inconsciencia, bajo sustancias, en embarazo o puerperio.

• Por motivos de género, orientación sexual o identidad de género.

• Contra personas en situación de vulnerabilidad o defensoras de derechos humanos.

En casos con agravantes, las penas podrían superar los 9 años de prisión, dependiendo de la acreditación de circunstancias específicas.

¿Qué otros cambios incluye la reforma?

El dictamen también retoma ajustes relacionados con el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, en el cual, se prevén penas que pueden ir mucho más allá del rango base cuando se acrediten formas específicas de violencia sexual.

Está reforma estuvo impulsada por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo y por la senadora Malú Micher, tras la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 5 de noviembre cuando caminaba por calles de la CDMX.