Claudia Sheinbaum sufre acto de acoso durante recorrido en el Centro Histórico| VIDEO

En redes sociales cuestionan la reacción tardía de la seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum

Un video difundido en redes sociales esta tarde ha generado una ola de fuertes cuestionamientos al equipo de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que fuera víctima de un acto de acoso en las calles del Centro Histórico de la capital.

¿Qué ocurrió durante el recorrido de Sheinbaum en el Centro Histórico?

El incidente se registró en un momento en que la mandataria realizaba un breve recorrido a pie, deteniéndose a saludar y tomarse fotografías con ciudadanos.

En la grabación un hombre con camisa gris azulado logra acercarse a la presidenta; se perciben sus intentos por mantener la cercanía con la mandataria, quien reacciona visiblemente incómoda, tratando de retirarle las manos. Un elemento de su equipo de seguridad interviene momentos después para separar al individuo.

La mandataria, sin perder la calma, se limitó a decirle al sujeto:

“Ahorita nos tomamos la foto, no te preocupes”. — Claudia Sheinbaum Pardo

¿Hay investigación sobre el acoso a Sheinbaum?

Hasta el momento, no existe una comunicación oficial de la Presidencia de la República o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre el incidente o la identidad del hombre involucrado.

Tampoco se ha confirmado si el sujeto fue detenido o si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha iniciado una investigación de oficio por los hechos.

