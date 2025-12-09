Morena inunda el Senado con 15 mil ejemplares del libro Grandeza de AMLO

Así lucen las oficinas de los morenistas, quienes gastaron 70 mil pesos cada uno en la compra de los ejemplares

Lo que faltaba, aún y cuando las terrazas del Senado se han convertido en auténticos tianguis de flores, artesanías y comida, ahora llegó 'Grandeza’, el nuevo libro del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Resulta que senadoras y senadores de Morena hicieron una compra de libros masiva de López Obrador para esta temporada decembrina.

¿Cuánto gastaron los legisladores en los ejemplares?

Se entrega un promedio de 200 ejemplares, y un gasto que supera los 70 mil pesos, por legislador y legisladora del oficialismo.

El libro “Grandeza” es el que promovió AMLO en su reaparición pública hace unos días, desde su rancho en Palenque, Chiapas.

¿Cómo llegaron los libros al Senado?

Los ejemplares llegaron al recinto legislativo de Insurgentes y Reforma, donde decenas de repartidores en diablitos dejaron en los pisos 3 y 4 y en cada oficina de los 67 morenistas, entre 10 y 15 cajas para cada uno, es decir, unos 15 mil ejemplares en total.

Los trabajadores confirmaron que se trataba del texto de la editorial Planeta, que cuenta parte de la historia de México y que tenían instrucción de entregar estos ejemplares en cada oficina de legisladores de Morena.

