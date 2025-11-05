Senadores condenan acoso sexual contra Sheinbaum y piden revisar leyes

Senadoras y senadores de Morena, PAN, PVEM, PRI y Movimiento Ciudadano condenaron el acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

La agresión que vivió la mandataria fue tema dentro de la sesión de este miércoles y las senadoras principalmente anunciaron que en los próximos días revisarán el marco legal para prevenir y sancionar este tipo de delitos.

También, llamaron a los medios de comunicación y las plataformas digitales a no revictimizar a la mandataria publicando las imágenes del caso.

¿Qué acciones legislativas se impulsarán tras el acoso sexual?

Encabezadas por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo; la morenista Malú Micher, pero también con la presencia de la priista Mely Romero y la emecista Amalia García, anunciaron que en los próximos días se reunirán con las Comisiones de Igualdad en todo el país para revisar agendas legislativas y avanzar significativamente en la prevención, atención y sanción de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres.

El líder de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, expresó su solidaridad con la presidenta y recriminó la actuación de los elementos de seguridad de Sheinbaum.

¿Qué opinan los demás grupos parlamentarios?

Sin embargo, el senador del PRI, Alejandro Moreno, no descartó que se trate de un montaje, para darle la vuelta al tema del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La senadora del Verde, Rocío Corona, hizo un pronunciamiento y sentenció que se debe modificar la ley para sancionar estos delitos contra las mujeres en todo el país.

