Turismo religioso generará derrama de 21.7 mil millones por Día de la Virgen de Guadalupe

La CONCANACO SERVYTUR México estima alrededor de 8.5% más que en 2024, impulsada por el turismo religioso y el consumo en comercios, servicios y turismo.

Con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre, el turismo religioso generará una derrama económica superior a 21.7 mil millones de pesos en todo el país, alrededor de 8.5% más que en 2024, estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México).

¿Cuántas personas se esperan y cómo impactan en la economía?

De acuerdo con el organismo, para el periodo del 6 al 15 de diciembre se proyecta la llegada de millones de personas a templos, santuarios y, de manera particular, a la Basílica de Guadalupe, uno de los recintos marianos más visitados del mundo. Cada peregrino representa familias que se trasladan, se hospedan, consumen y dinamizan la economía local en colonias, barrios y municipios de todas las regiones del país.

“La fe guadalupana es, al mismo tiempo, identidad, cohesión social y motor económico. La Virgen de Guadalupe ha acompañado por generaciones a comerciantes y empresarios en todo México; desde CONCANACO SERVYTUR acompañamos con respeto esa devoción y todas las expresiones de fe. Cuando las mexicanas y los mexicanos pueden ejercer sus creencias con libertad, seguridad y dignidad, gana México”, subrayó el presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano.

¿En qué se concentra la derrama económica?

De la Torre Stéffano destacó que la derrama económica de estas celebraciones se concentra principalmente en servicios de hospedaje y transporte; comercio de artículos religiosos, artesanías, ropa, calzado y regalos; así como en el consumo de alimentos y bebidas en negocios formales y populares.

Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, estos días representan una de las temporadas más importantes del año. Esta dinámica, añadió la Confederación, se inserta en una temporada comercial continua que inició con El Buen Fin 2025 y se prolonga durante las fiestas decembrinas y hasta el Día de Reyes, generando continuidad en la actividad del comercio formal.

Enfatizó que, en un país diverso y de profundas tradiciones, es fundamental respetar todos los credos y la libertad religiosa, al tiempo que se reconoce la fuerza de símbolos compartidos como la Virgen de Guadalupe, que convocan a millones de personas en torno a la paz, la gratitud y la esperanza.

CONCANACO SERVYTUR México, desde una visión de corresponsabilidad, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que, en coordinación con el sector empresarial y la sociedad, se garantice seguridad, movilidad ordenada y condiciones de operación claras para el comercio establecido y el popular en las principales rutas de peregrinación y zonas de alta afluencia.

CONCANACO SERVYTUR México reiteró su compromiso de seguir trabajando con el Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales, así como con las cámaras empresariales del país, para consolidar al turismo religioso como un pilar de la economía nacional, siempre en un marco de respeto a las creencias, promoción de la paz social y fortalecimiento de las empresas familiares.

