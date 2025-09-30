GUSTAVO A. MADERO: 5 LUGARES QUE DEBES CONOCER

La alcaldía Gustavo A. Madero concentra una riqueza histórica y cultural inigualable, siendo el epicentro de la fe y un punto clave para entender la identidad de la Ciudad de México. Desde sitios religiosos de talla mundial hasta opciones de transporte que ofrecen vistas panorámicas, aquí tienes cinco lugares esenciales para un paseo memorable por esta alcaldía.

1. La Basílica de Guadalupe

Este es el máximo centro religioso de México, atrayendo a millones de peregrinos cada año, especialmente el 12 de diciembre. El complejo de La Villa no solo alberga la Basílica moderna (la “nueva”), sino también la antigua iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y las capillas históricas

Dirección: Fray Juan de Zumárraga No. 2, Villa Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, 07050 Ciudad de México, CDMX

Fray Juan de Zumárraga No. 2, Villa Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, 07050 Ciudad de México, CDMX Costo: Entrada libre (consultar costos para representaciones o recorridos especiales)

Entrada libre (consultar costos para representaciones o recorridos especiales) Horario: Está abierta de lunes a domingo de 06:00 a 21:00 h

Está abierta de lunes a domingo de 06:00 a 21:00 h Sitio web: https://virgendeguadalupe.org.mx/

2. Cablebús Línea 1

Representando la modernidad de la alcaldía, la Línea 1 del Cablebús no es solo un medio de transporte, sino una experiencia turística por sí misma. Esta ruta ofrece vistas panorámicas espectaculares, conectando puntos clave como Indios Verdes y Cuautepec. Es una ruta eficiente que recorre 9.2 km en 33 minutos. Es ideal para obtener una perspectiva diferente de la ciudad y apreciar el desarrollo urbano de la zona norte.

Dirección estación Indios Verdes: Calz. Ticomán 169, Col. Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México Costo: $7 Horario: Lunes a Viernes de 5:00 a 23:00 h. Sábados de 6:00 a 23:00 h. Domingos y días festivos de 7:00 a 23:00 h.

3. Museo de los Ferrocarrileros

Ubicado en la antigua estación de tren de La Villa, este museo es un espacio cultural fundamental para preservar la historia del gremio ferrocarrilero en México. Es ideal para visitar en familia y aprender sobre la vida en las vías y la importancia de este medio de transporte en el desarrollo del país.

Dirección: Alberto Herrera s/n esq. Hidalgo y Aquiles Serdán, Col. Aragón La Villa, C.P. 07000

Alberto Herrera s/n esq. Hidalgo y Aquiles Serdán, Col. Aragón La Villa, C.P. 07000 Teléfono: 55 5118 6407

55 5118 6407 Costo: Entrada gratuita

Entrada gratuita Horario: Martes a domingo: 10 a.m- 17:00 p.m

4. Capilla del Pocito

Dentro del complejo de La Villa, esta pequeña joya arquitectónica es un monumento histórico de propiedad federal que vale la pena conocer. Su arquitectura de estilo barroco tardío y su planta circular la hacen única, siendo un punto clave en la tradición de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Dirección: Plaza de las Américas 2, Villa Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, 07050 Ciudad de México, CDMX

Plaza de las Américas 2, Villa Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, 07050 Ciudad de México, CDMX Teléfono: 55 5577 3844

55 5577 3844 Costo: Gratuito

Gratuito Horario: Lunes a Domingo: 9:00 a.m. a 12:00 p.m., 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

5. Museo de Geología y Paleontología

Para los curiosos de la ciencia y la historia natural, este museo ofrece una alternativa educativa y fascinante. Su acervo abarca temas de geología y paleontología, lo que lo convierte en un espacio diferente dentro de la oferta cultural de la GAM.