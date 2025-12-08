¿Sales de vacaciones? SSC alerta sobre las modalidades delictivas y cómo evitar el robo a casa

El robo a casa habitación es común en esta época vacacional / Thana Prasongsin

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reforzó la vigilancia en zonas habitacionales y residenciales ante el próximo periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, por lo que la presencia policiaca se extenderá de manera paulatina a más alcaldías de la capital.

¿En qué alcaldías inició el operativo?

Este lunes, la policía capitalina, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Alcaldía Álvaro Obregón, desplegó elementos de distintos agrupamientos para patrullar calles y colonias, además de entregar trípticos informativos sobre las modalidades de robo más recurrentes: el “falso repartidor” y “La Patrona”.

Las colonias con mayor vigilancia son Jardines del Pedregal, Florida, Alpes y Las Águilas, entre otras, donde históricamente aumentan las denuncias por robo a casa habitación durante los periodos vacacionales.

Con este despliegue ya suman tres alcaldías con operativos activos:

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo.

¿Cómo operan estas modalidades delictivas?

En el caso del falso repartidor, los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de paquetería para tocar en los domicilios y someter al personal doméstico. Cuando la casa está sola, aprovechan para forzar la puerta y sustraer objetos de valor.

Con la modalidad de “La Patrona”, los presuntos delincuentes llaman por teléfono haciéndose pasar por conocidos de los dueños. Si responde el personal del hogar, los criminales ejercen presión y engaño para que entreguen pertenencias.

Este tipo de modalidades delictivas incrementan durante vacaciones, lo que eleva el riesgo de robo a casa.

¿Qué recomienda la policía para evitar robos?

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta, dejar instrucciones claras a familiares o trabajadores domésticos y evitar contestar números desconocidos.

“Cuándo son números que no reconocen las llamadas que no los contesten, en los momentos en que estén intentando ser extorsionados cortar la llamada y marcar al 911 o marcar al número del cuadrante para que tengan el apoyo de la Policía” —

