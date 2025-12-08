Centralización de Conagua genera preocupación en el sector agrícola

Producción agrícola requiere una política incluyente, “el próximo año vamos a pagar la falta de rentabilidad”, advierte el director del GCMA.

“La preocupación para el agricultor es que para poder hacer su actividad tenga que depender de Conagua y eso sea usado de una forma política”, señaló el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, luego de la aprobación de la Ley de Aguas, que, aunque reconoció trata de preservar es el derecho al consumo humano de agua, no da prioridad a los agricultores en el uso de las concesiones del agua.

"El gobierno sigue sin brújula en establecer los programas de estabilización (...) Los productores no quieren sembrar porque no tienen dinero (…) Es lamentable lo que está pasando en el campo mexicano", @Juan_GCMA/@GCMA1Oficial.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbfiKCc pic.twitter.com/MwVLZE5UQV — Así Las Cosas (@asilascosasw) December 8, 2025

TE PODRÍA INTERESAR: Aprueba el Senado Ley de Agua en fast track entre reclamos y acusaciones

¿Por qué preocupa la centralización de Conagua?

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Anaya externó su preocupación “por la centralización en Conagua de administrar, otorgar y revisar concesiones, así como las transferencias de agua que mucho se requieren en el sector agropecuario”, sobre todo cuando esta se encuentra “muy disminuida”, pues dijo “Conagua no tiene recursos, desde el 15 de abril no dan el reporte de cómo están las presas en el país”, por lo que urgió a las autoridades a tomar decisiones en el tema alimentario.

Resaltó que “el problema al agro al que se dedica más del 70% del agua, vendrá sin no le invertimos a bienes públicos, mantenimiento a distritos y módulos de riego, vamos a seguir teniendo problemas en no utilizar de forma racional el agua”.

“Preocupa que se le dé el mismo nivel de prioridad al tema del agua en el sector agropecuario, que los productores puedan cederla a sus familias porque la tierra sin agua no tiene valor” y resaltó “la realidad que ven los productores es la pérdida de un patrimonio, toda vez que el 27% de la superficie agropecuaria es de riego”.

TE PODRÍA INTERESAR: Productores agrícolas exigen a diputados más cambios a la Ley de Aguas y advierten bloqueos

¿Cómo va la producción agrícola en México?

Sobre la producción al cierre del año, señaló “caída en los precios internacionales, y un gobierno sin brújula para establecer programa de comercialización, que nada más apoyan al pequeño productor”.

Y puntualizó que a pesar de que en Sinaloa las presas están entre el 42 y 45% los productores no quieren sembrar porque no tienen dinero, y de una producción que se esperaba de 5 millones de toneladas, podría no alcanzar ni a tres millones, hecho del que responsabilizó al gobierno federal al señalar “es derivado de las políticas equivocadas en el sentido de que no hay certidumbre al productor de que tenga un ingreso y un programa de comercialización que el licenciado López Obrador eliminó en 2019”.

TE PODRÍA INTERESAR: CONAGUA: Lanzan app para denunciar venta ilegal de agua; te contamos cómo funciona

Síguenos en Google News y encuentra más información