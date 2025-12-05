Aprueba el Senado Ley de Agua en fast track entre reclamos y acusaciones

Ley de Aguas queda aprobada en el Senado por mayoría oficialista que afirma garantiza el derecho humano al agua.

La aprobación de la Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales ocurrió en una sesión corta pero marcada por gritos, pancartas y acusaciones cruzadas entre Morena y la oposición. Los legisladores dispensaron todos los trámites parlamentarios para sacar adelante la reforma que en la Cámara de Diputados se discutió por más de 24 horas.

¿Por qué se dio un choque político en el Senado?

Los morenistas defendieron que la ley “garantiza el agua como derecho humano e impide su mercantilización”, mientras que la oposición aseguró que el ordenamiento abre la puerta a la centralización del recurso y a presiones contra productores del campo. Entre pancartas, las bancadas se acusaron de traicionar a campesinos y de convertir el agua en un instrumento político.

La sesión comenzó con tensión. El PAN presentó una moción suspensiva para frenar el proceso exprés, pero fue rechazada de inmediato. En tribuna, Ricardo Anaya acusó a Morena de construir un “modelo de control” sobre el agua y de usar el discurso contra los acaparadores como arma política.

¿Qué argumentó Morena para defender la nueva ley?

Adán Augusto López Hernández rebatió de inmediato. Acusó a la oposición de mentir y aseguró que la nueva legislación mantiene la transmisión de derechos, además de garantizar el acceso al agua como derecho humano.

La discusión escaló cuando senadoras del PAN desplegaron una gran manta con la frase: “Expropiar el agua es condenar al campo”, mientras Morena respondió con mensajes como “El agua es vida, no mercancía”.

¿Cuáles son los puntos principales de la nueva Ley General de Aguas?

Entre los cambios más relevantes aprobados:

Restricciones a transmisión de derechos. Se limitan las posibilidades de reasignar concesiones; solo podrá hacerse en compraventa, herencias o fusiones, y deberá resolverse en un máximo de 20 días hábiles. Prórrogas más claras. Podrán solicitarse hasta tres años antes del vencimiento, evitando incertidumbre legal. Reglas para tierras agrícolas. La venta de propiedades agrícolas no contará como cambio de uso si se mantiene la misma actividad productiva. Nuevas penas por traslado ilegal de agua. Desde 3 hasta 8 meses de prisión, dependiendo del volumen. Castigos más duros contra funcionarios. De 2 a 14 años de prisión por otorgar concesiones a cambio de beneficios personales. Candados contra acaparamiento. Conagua deberá crear un programa para evitar concentraciones excesivas de concesiones y promover una gestión hídrica responsable.

