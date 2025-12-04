Productores de Sinaloa exigen revisión a la Ley Nacional de Aguas e intervención del Senado

¿Cual es la respuesta de los agricultores a la aprobación de la Ley de Aguas?

A pocas horas de que sea votada la Ley Nacional de Aguas el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez, aseguró en el espacio de “Así las Cosas con Gabriela Warkentin que continuarán en la defensa de los productores del campo y buscan enlace directo con el Senado para enviar una reserva que permita regresar el dictamen a la Cámara de Diputados.

Piden reconocer pozos de libre alumbramiento

Valdés explicó que dentro de las 18 modificaciones actuales se incluyen algunas propuestas del sector agrícola, pero advirtió que “nos han dejado afuera la más importante”: el registro y reconocimiento de pozos de libre alumbramiento, que suman alrededor de 7 mil, además de perforaciones menores empleadas para el abrevado del ganado, las cuales no están reconocidas en la ley y cuyo uso podría convertirse en delito.

Recordó que estos pozos son parte de permisos temporales previamente permitidos y que muchos productores dependen de ellos para operar. Por ello, insistió en que deben ser integrados al registro de Conagua y contar con concesiones que permitan su funcionamiento legal.

Productores buscan que la reserva llegue al Senado

El dirigente campesino señaló que ya habían alcanzado un acuerdo con Morena, mayoría en el Congreso, pero sus propuestas no fueron incluidas en el dictamen final. Ahora buscan que su planteamiento sea tratado como reserva y, dependiendo de los tiempos legislativos, pueda volver a discusión para evitar afectaciones al sector agrícola.

Actualmente, dijo, se mantienen bloqueos en cuatro puentes fronterizos como medida de presión y recordó que han dialogado con todas las fracciones políticas. Afirmó que no debe estigmatizarse la Ley Nacional de Aguas por su origen partidista, sino revisarse a fondo por su impacto directo en los productores.

Valdés subrayó que una aprobación sin correcciones podría derivar en procesos judiciales y sanciones contra miles de usuarios. “Vamos a protegerlos”, afirmó, al señalar que si bien existen personas que lucran con el uso del agua, no se debe castigar a quienes trabajan legítimamente para garantizar los alimentos de los mexicanos.

