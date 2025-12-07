Masacre en Guanajuato deja cuatro muertos y siete heridos en fiesta familiar

Una fiesta familiar terminó en tragedia en la colonia 20 de noviembre, donde varios sujetos armados ingresaron a la vivienda y asesinaron a cuatro personas, siete más están heridos de gravedad.

Dentro del domicilio tenían una celebración que los vecinos describieron como tranquila, la familia estaba dentro de la vivienda compartiendo alimentos, escuchando música y bailando, pero eso terminó cuando sujetos desconocidos llegaron al lugar.

¿Cómo ocurrió el ataque dentro de la vivienda?

Eran las 7:20 de la noche aproximadamente cuando llegó un vehículo color plateado, del cual bajaron varias personas que nadie logró identificar.

Estos sujetos se acercaron a paso apresurado a la vivienda y ya dentro, sacaron armas de entre sus ropas y empezaron a disparar contra los presentes, sin importar la presencia de jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Los vecinos vivieron momentos de terror al escuchar los primeros disparos, algunos se asomaron y vieron que todavía estaban los atacantes en la puerta de la vivienda, uno se quedó dentro del automóvil y los demás siguieron disparando, los lugareños aseguraron que fueron más de 50 disparos los que escucharon.

Los llamados al 911 fueron inmediatos, pero cuando empezaron a llegar las unidades de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional, los agresores ya habían emprendido la huida.

¿Cuál es el saldo preliminar y qué sigue en la investigación?

Vecinos relataron que cuando los atacantes dejaron el lugar, la gente, aun con miedo, empezó a salir y gritó por ayuda.

Algunos acercaron automóviles y vieron que subieron a algunos heridos para llevarlos a un hospital, cuando llegaron los policías y paramédicos, trasladaron a cuatro de los lesionados y confirmaron el deceso de cuatro personas más, de las que aún no se conoce su identidad, aunque se dijo que todos son miembros de una misma familia.

Aunque el saldo preliminar de la agresión es de siete lesionados y cuatro fallecidos, debido a que algunos lesionados fueron trasladados por sus familiares a los hospitales de Valle de Santiago, la cifra podría aumentar conforme avance la revisión médica y el recuento oficial hecho por agentes de la Fiscalía General del Estado.

El lugar de la masacre fue asegurado y el operativo de búsqueda de los responsables siguió vía terrestre y aérea con el helicóptero de la Policía Estatal, aunque buscaron en las brechas, caminos y colonias aledañas, hasta el cierre de esta edición, no hubo personas detenidas.

El área quedó resguardada por las autoridades, mientras peritos iniciaron la recopilación de casquillos y evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Será la FGE quien dé a conocer el saldo oficial de esta masacre, en la escena trabajaron peritos y trasladaron los cuerpos y elementos de prueba a bordo de la Unidad de Traslado de Indicios con rumbo a Guanajuato Capital para iniciar con los análisis correspondientes.

