Plan Michoacán, “acto de desesperación de la Presidenta”: empresario aguacatero de Uruapan

El Plan Michoacán es una “mentada de madre” señaló Juan Carlos Venegas y exigió la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El empresario aguacatero Juan Carlos Venegas, originario de Uruapan, calificó el Plan Michoacán como “un acto de desesperación de la Presidenta de México porque quiere silenciarnos” y aseguró que la situación que vive el estado es “una mentada de madre para los michoacanos”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, Venegas afirmó que “nos prometieron que iban a terminar con la corrupción y la limpieza iba a ser de arriba para abajo, pero al día de hoy eso ha quedado en el discurso”.

“El pueblo de Uruapan está exigiendo la renuncia del gobernador”, sostuvo, tras participar en la marcha de repudio contra la violencia e injusticia en la región.

Inseguridad, extorsión y corrupción en el sector aguacatero

El empresario compartió que “ser aguacatero es todo un reto”, al recordar que su familia fue víctima de secuestro en 2009. “Me tocó exigir al gobernador de entonces, Leonel Godoy, y al presidente Felipe Calderón”, recordó.

Sobre la situación actual, señaló que “jamás había visto a Uruapan tan unido, tan furioso y con ganas de protestar”, y denunció las constantes extorsiones y fraudes que enfrenta el sector.

“Nos bloquean la exportación al Departamento de Agricultura por malas prácticas, y además hay cobros por cada kilo de aguacate exportado. A eso se suman los impuestos que el gobierno federal nos obliga a pagar mes con mes”, afirmó.

Venegas denunció también la corrupción en las instituciones de justicia: “Cuando presentas una denuncia, el Ministerio Público te pide dinero por adelantado para iniciar el procedimiento. Uno quiere trabajar derecho y el gobierno te da una patada en el trasero”.

Exigen renuncia del gobernador

El empresario urgió a Morena a asumir su responsabilidad ante la crisis que vive Michoacán y pidió la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Hice llegar una petición al CEN de Morena solicitando la renuncia del gobernador. O hacen la limpieza como nos prometieron o que se atengan a las consecuencias”, advirtió.

Finalmente, calificó como “una burla internacional” el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido frente a elementos de la Guardia Nacional.

