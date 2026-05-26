Mx - Qué es el misil Oreshnik y por qué el arma hipersónica de Rusia pone en alerta a Europa

El misil Oreshnik se convirtió otra vez en tema central de la guerra entre Rusia y Ucrania tras ser utilizado por Moscú en uno de los ataques más intensos contra Kiev desde el inicio del conflicto. El gobierno ruso asegura que se trata de un misil balístico de alcance medio con capacidad hipersónica y potencial para portar cargas nucleares, una combinación que preocupa cada vez más a Europa.

De acuerdo con información difundida por autoridades rusas y retomada por medios europeos especializados en defensa, el Oreshnik puede alcanzar velocidades cercanas a Mach 10, diez veces la velocidad del sonido, lo que complica seriamente su intercepción con los actuales sistemas antimisiles occidentales. Analistas militares señalan que su rango operativo estaría entre los 3 mil y 5 mil 500 kilómetros, suficiente para impactar objetivos en buena parte del territorio europeo.

El arma fue usada por primera vez en 2024 contra la ciudad ucraniana de Dnipró, pero su reciente aparición en ataques masivos sobre Kiev elevó la tensión diplomática en Europa. Líderes de la Unión Europea y gobiernos occidentales interpretan el despliegue del Oreshnik como un mensaje estratégico del Kremlin en plena escalada militar.

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¿Qué hace diferente al misil Oreshnik?

Rusia lo define como un misil “de última generación”.

Puede transportar múltiples ojivas, incluidas nucleares.

Viaja a velocidad hipersónica.

Está diseñado para dificultar su detección e interceptación.

Tendría capacidad para alcanzar objetivos en casi toda Europa.

Por qué Europa ve al Oreshnik como una amenaza estratégica

La preocupación no se limita al poder destructivo del misil. El verdadero temor en Europa es que marque una nueva etapa en la carrera armamentista hipersónica. Tras los recientes ataques rusos, varios países europeos aceleraron proyectos de defensa propios y pruebas de nuevos sistemas capaces de responder a este tipo de armamento.

Además, expertos en seguridad internacional advierten que armas como el Oreshnik reducen drásticamente los tiempos de reacción ante un eventual ataque. En escenarios de alta tensión, unos cuantos minutos pueden definir decisiones militares y diplomáticas de gran escala.

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El misil que simboliza la nueva carrera militar

Aunque todavía existe poca información pública verificada sobre todas las capacidades reales del Oreshnik, el misil ya ocupa un lugar central en la narrativa militar del Kremlin. Para Rusia representa un símbolo de superioridad tecnológica; para Europa, una señal de que la guerra moderna entró en una fase donde la velocidad y la capacidad de evasión podrían cambiar el equilibrio militar en el continente.