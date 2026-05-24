Emergencia química en California: tanque con material inflamable podría explotar en Garden Grove

La emergencia por un tanque con sustancias químicas peligrosas en California mantiene en alerta a miles de personas en el condado de Orange, donde bomberos y especialistas trabajan sin descanso para evitar una posible explosión o fuga tóxica.

El incidente ocurre en Garden Grove, una ciudad ubicada al sur de Los Ángeles, donde autoridades detectaron una “posible grieta” en un tanque industrial que almacena metacrilato de metilo, una sustancia altamente inflamable utilizada en la fabricación de plásticos y materiales industriales.

What started out as a chemical leak has now escalated into an emergency officials say could end in a massive explosion.



Fire crews in Orange County, California, spent hours trying to stabilize a 34,000-gallon tank containing volatile chemicals before announcing that the tank… pic.twitter.com/mvEEsXNpQF — Fox News (@FoxNews) May 23, 2026

¿Por qué evacuaron miles de personas en Garden Grove?

De acuerdo con la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, el tanque podría contener hasta 26 mil 500 litros de material químico. Desde el viernes 23 de mayo, equipos de emergencia implementaron un operativo especial para intentar estabilizar la estructura y reducir la temperatura interna del depósito.

Las autoridades advirtieron que una ruptura podría generar una fuga tóxica o incluso una explosión capaz de afectar otros tanques cercanos, provocando una reacción en cadena dentro de la planta química.

EMERGENCIA ⚠️

Órdenes de evacuación para unos 40,000 residentes en Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster, en el sur de California, EEUU 🇺🇸

Equipos de bomberos en el condado de Orange, pasaron horas intentando estabilizar un tanque de 34,000 galones… pic.twitter.com/l8XhMKKQ3q — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 23, 2026

Ante el riesgo, las órdenes de evacuación continúan vigentes para varias zonas cercanas. Decenas de miles de personas fueron alertadas y algunos refugios habilitados para los evacuados ya reportaron problemas de saturación.

¿Qué sustancia química contiene el tanque en riesgo en California?

Bomberos trabajan de manera permanente enfriando el tanque con agua y espuma especial mientras expertos externos fueron llamados para apoyar el operativo debido a la complejidad de la situación.

El metacrilato de metilo es considerado un compuesto peligroso porque puede provocar irritación severa en ojos y vías respiratorias, además de generar vapores inflamables en caso de sobrecalentamiento.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero las autoridades mantienen la alerta máxima mientras continúan las labores para evitar una catástrofe química en California.