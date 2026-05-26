El papa León contra la IA: ¿por qué el máximo pontífice pidió “desarmar” a la inteligencia artificial?

El papa León XIV lanzó una de las advertencias más fuertes que haya hecho el Vaticano sobre la inteligencia artificial. En su primera encíclica titulada Magnifica Humanitas, presentada este lunes 25 de mayo de 2026, el pontífice pidió “desarmar” la IA para evitar que se convierta en una herramienta de dominación, exclusión y guerra.

Durante el acto oficial en el Vaticano, León XIV afirmó que la inteligencia artificial “no puede considerarse moralmente neutral” y alertó sobre el peligro de que esta tecnología quede bajo el control de gobiernos, corporaciones o grupos militares capaces de decidir sobre la vida humana mediante algoritmos.

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¿Qué dijo el papa León XIV sobre la inteligencia artificial en el Vaticano?

El documento, considerado uno de los textos doctrinales más importantes del inicio de su pontificado, dedica gran parte de su contenido a los riesgos éticos de la IA. El Papa señaló que el avance tecnológico no debe sustituir la conciencia humana ni convertir a las personas en simples datos dentro de sistemas automatizados.

Uno de los puntos más polémicos fue su crítica al uso militar de la inteligencia artificial. León XIV advirtió que los sistemas automatizados ya participan en operaciones bélicas y selección de objetivos en conflictos internacionales, algo que calificó como una amenaza para la humanidad. Por ello, insistió en que la IA debe ser “liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de muerte”.

🇻🇦 | Papa León XIV: "La inteligencia artificial necesita ser desarmada." pic.twitter.com/vyvwbsCweX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 25, 2026

Las razones por las que el Papa pidió “desarmar” la inteligencia artificial

El pontífice también cuestionó el enorme poder que tienen las grandes empresas tecnológicas sobre los datos, las plataformas digitales y la información global. Según el Vaticano, permitir que unos cuantos controlen la IA podría imponer modelos económicos, políticos y hasta morales sobre millones de personas.

Además, León XIV pidió crear reglas internacionales y supervisión ética independiente para impedir abusos relacionados con vigilancia masiva, manipulación digital y desinformación. Incluso comparó el momento actual con otras crisis históricas donde la humanidad tuvo que limitar tecnologías peligrosas.

La encíclica Magnifica Humanitas ya provocó reacciones en gobiernos, universidades y empresas tecnológicas, convirtiéndose en uno de los discursos más influyentes sobre inteligencia artificial en 2026.