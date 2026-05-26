Migrantes en Nueva Jersey inician huelga de hambre contra condiciones en centro de ICE

La tensión crece en el centro de detención migratoria Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, donde cientos de migrantes iniciaron una huelga de hambre para denunciar presuntas condiciones inhumanas dentro de las instalaciones operadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses y organizaciones civiles, cerca de 300 personas detenidas comenzaron una protesta interna para exigir mejores condiciones, acceso médico, comida adecuada y una revisión más rápida de sus procesos migratorios.

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¿Por qué los migrantes iniciaron una huelga de hambre en el centro de ICE?

Los migrantes recluidos en Delaney Hall aseguran que enfrentan hacinamiento, alimentos en mal estado y restricciones para comunicarse con abogados y familiares. Algunos testimonios también denuncian represalias tras el inicio de la huelga, incluyendo limitaciones al uso de teléfonos y traslados forzados a otras instalaciones.

La protesta rápidamente escaló fuera del centro de detención. Activistas, familiares y legisladores demócratas acudieron a las inmediaciones del complejo para exigir transparencia y el cierre de la instalación. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, denunció que ICE le negó el acceso al recinto cuando intentó supervisar las condiciones de los migrantes.

Durante las manifestaciones también se registraron enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes. Videos difundidos en redes sociales muestran el uso de gas pimienta y proyectiles para dispersar a grupos que intentaban bloquear vehículos de ICE en la entrada del centro.

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Las denuncias contra Delaney Hall que aumentan la presión sobre ICE

El senador demócrata Andy Kim aseguró incluso haber sido alcanzado por gas pimienta mientras participaba en una protesta frente a Delaney Hall. El legislador calificó la situación como “desgarradora” y pidió el cierre del centro migratorio.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó las acusaciones sobre malos tratos y aseguró que no existe una huelga de hambre masiva dentro de la instalación. Autoridades federales acusaron a políticos demócratas y activistas de exagerar la situación con fines políticos.

Delaney Hall es actualmente uno de los centros de detención migratoria más grandes de la costa este de Estados Unidos y ya había estado bajo polémica por denuncias previas sobre condiciones internas y operativos de ICE.