Padre de familia regala alimentos en Estados Unidos por el cierre del gobierno y TikTok lo viraliza | VIDEO

Se viraliza en TikTok una iniciativa de alimentos gratis por la ausencia del programa SNAP ante el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Con dos hieleras de alimentos gratis afuera de un hogar, inició la historia que se hizo viral a través de TikTok en Estados Unidos, donde un hombre y sus dos hijos decidieron apoyar a quienes viven una situación desesperada por la suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ante el cierre del gobierno de Estados Unidos.

Su acción ha recibido un apoyo inesperado, que se ha traducido en la donación de alimentos y un sobre con miles de dólares, cuyo origen lo conmovió hasta las lágrimas.

Aumentan la donaciones para la iniciativa de alimentos gratis de un padre de familia, en beneficio de quienes no reciben sus cupones SNAP por el cierre del gobierno de Estados Unidos. Ampliar

¿Por qué se hizo viral en TikTok la despensa de alimentos de AJ Owen?

¿Qué podemos hacer? Eso le preguntaron sus hijos a AJ Owen, un padre de familia de Pittsburgh, Pensilvania, cuando le contó a sus dos hijos que hay personas pasando hambre por el “shut down” del Congreso estadounidense.

Era finales de octubre y su iniciativa consistió en 150 dólares de víveres que pusieron frente a su casa para que los tomaran quienes están en necesidad, mismos que desaparecieron rápidamente.

Sus videos sobre la despensa gratuita de alimentos se hicieron virales en TikTok, y motivaron a cientos de personas a apoyarlos con bolsas de comida y dinero.

Con 9 días de esta iniciativa, Owen también encontró un sobre con miles de dólares en el buzón de su casa, una donación anónima que compartió llorando en la red social:

“Estoy temblando. Acabo de ver en mi correo esto (muestra el efectivo). La dedicatoria dice: ‘Que Dios prospere y bendiga su banco de alimentos”.

¿Qué es el Programa SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) brinda cupones de alimentos para casi 42 millones de personas en Estados Unidos.

Quienes los reciben son personas con bajos recursos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y dependen de ellos para tener qué comer, por lo que ahora enfrentan un grave riesgo de padecer hambre.

El gobierno federal es el que subsidia estos vales de alimentos, transfiriendo 8 mil millones de dólares a los estados para que los distribuyan a los más necesitados.

¿Por qué no se están entregando los vales de comida de SNAP?

El cierre del gobierno de Estados Unidos ya suma 41 días y se ha convertido en el más largo de la historia del país, debido a una disputa entre republicanos y demócratas sobre la financiación del gobierno federal de Donald Trump.

Por ello, las agencias federales suspenden operaciones consideradas “no esenciales” y deja sin pago completo a miles de empleados que han lidiado con la falta de dinero para alimentos desde el 1 de octubre.

Ahora, el gobierno anunció que no entregará los cupones SNAP en noviembre, colocando a 1 de cada 8 estadounidenses en una situación desesperada.

