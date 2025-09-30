Límite Bancario MTU: Así puedes configurarlo antes del 1 de octubre y ponerle tope a tus transferencias

Conoce cómo configurar el MTU en tu banca electrónica en menos de 5 minutos. / Chadchai Ra-ngubpai

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) todavía tiene a muchos con dudas: qué es, cómo funciona y, sobre todo, cómo configurarlo. Lo cierto es que se trata de un procedimiento muy sencillo que no te toma más de cinco minutos realizar y que te ayudará a reforzar la seguridad en tus operaciones bancarias.

¿Qué es el MTU, Monto Transaccional del Usuario?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el MTU es un límite de seguridad que cada usuario puede asignar en su banca electrónica, principalmente para transferencias bancarias. En pocas palabras, tú podrás decidir el monto máximo de tus transferencias.

Lo mejor de todo es que esta configuración no tiene ningún costo y funciona como un candado adicional para evitar movimientos no autorizados.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ojo! Éstas son las sanciones por no activar el nuevo límite de transferencias bancarias en 2025

Las transferencias estarán limitadas por el MTU a partir del 1 de octubre de 2025. / d3sign Ampliar

¿Cómo configurar el MTU antes del 1 de octubre?

El proceso es muy rápido y no tendrás que lanzarte hasta una sucursal:

Entra a tu aplicación de tu banca electrónica.

Ve al apartado Configuración > Transferencias > Ajustar límite máximo.

Define el monto que desees y confirma.

Con eso, tu MTU quedará configurado. Además, podrás modificarlo las veces que quieras y en cualquier momento, desde tu teléfono.

¿Cuál es la fecha límite para configurarlo?

Aunque los bancos deberán implementar el MTU a partir del 1 de octubre de 2025, tienes hasta el 1 de enero de 2026 para configurarlo. De lo contrario, tu banco lo calculará de manera automática con base en tu historial de transferencias, según la CNBV.

Eso sí, debes saber que esta nueva medida no limita el uso de tu dinero. Pero, si excedes el monto fijado, el sistema te pedirá una validación adicional para hacer dicha operación.

TE PUEDE INTERESAR: A partir del 2025 Bancos enviarán dinero de cuentas inactivas a la Beneficencia Pública