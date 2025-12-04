Ebrard anuncia financiamiento público con Nafin para proyectos de interés nacional

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, inauguró el Foro de Ciencia y Tecnología en Sociedad y el InnovaFest América Latina y el Caribe 2025 en Cuernavaca, Morelos, con la presencia de representantes del gobierno de Japón.

Ebrard destacó la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo regional.

Este evento se realiza por primera vez fuera de Japón, reúne a 39 naciones, 80 fondos de inversión e inversionistas que buscarán financiar a talentos y proyectos de innovación que den atención y solución a problemas que se enfrentan a nivel mundial.

“Hay algunos países que están cerrando sus puertas, entonces, México lo que quiere es abrir sus puertas. Ese es el primer mensaje estratégico de México al mundo. Por eso invitamos a todos ellas y ellos para decirles aquí, son bienvenidos,” señaló Marcelo Ebrard.

¿De qué trata el convenio anunciado con Nafin?

El secretario de Economía, anunció la firma del un convenio con el Fondo de Fondos de NAFIN para financiar proyectos que generen un bien público.

Tan solo este año de los Fondos de la secretaria de Economía se destinarán un total 800 millones de pesos y para el próximo año mil 600 millones de pesos.

El objetivo es hacer que la innovación se convierta en un impulso del desarrollo económico para el país.

“Abarcan para el año 2025 de los fondos de la Secretaría de Economía, más menos 800 millones de pesos.

Año 2026 van a ser mil 600 millones de pesos, para garantizar, como otros fondos soberanos, que tus proyectos tengan sentido y sean útiles, y puedan tener viabilidad económica.

Entonces, es la primera vez que tenemos toda esa concentración de talentos, todos esos países representados, y esos fondos presentes”, informó el titular de Economía.

¿Quiénes participan en el Foro STS LATAM 2025?

A este evento asisten 29 Universidades de diferentes países, 40 Centros de Investigación de Morelos y 35 Centros de Investigación del resto del país.

Cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum, no podrá clausurar el Foro STS LATAM 2025 como se tenía previsto, pues viajará a Washington, para reunirse este viernes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del sorteo del Mundial 2026.

