Claudia Sheinbaum, asiste al sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Washington

Claudia Sheinbaum, asiste al sorteo de la Copa del Mundo 2026. Fue recibida por Gianni Infantino, presidente de la FIFA

La Presidenta, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llegaron al Kennedy Center en Washington para el sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Ambas fueron recibidas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Durante el sorteó, la Presidenta dijo que estamos orgullosas de recibir por tercera vez la Copa del Mundo.

“México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitaran nuestra nación, además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial, nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales” — Dijo sonriente la Presidenta

President Trump Attends the FIFA World Cup Drawing https://t.co/RoCcfdIwD3 — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

Por su parte Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad publicó que se siente orgullosa de representar a la CDMX

“Hoy vengo a representar de manera muy orgullosa a la Ciudad de México, una ciudad con gran identidad futbolera, recordemos que somos tricampeones en inaugurar esa gran identidad, la seguimos construyendo en estos días” — Escribió la jefa de Gobierno en sus redes sociales

Llegué acompañando a nuestra presidenta @Claudiashein al sorteo del Mundial 2026, recibidas por Gianni Infantino.

¡Vamos México! pic.twitter.com/88jVF5N8Ex — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 5, 2025

¿Con quiénes se reunió Sheinbaum antes del sorteo?

Sheinbaum Pardo, se reunió con el presidente Donald Trump antes del evento deportivo y con el primer ministro de Canadá, Marck Carney.

¿Cómo viajó la presidenta a Washington?

Claudia Sheinbaum Pardo no viajó en vuelo comercial sino en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, que aterrizó este miércoles en la base militar Andrew, en Maryland, para luego ir a su hotel en Washington.