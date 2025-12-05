Bertha Alcalde pide ampliación presupuestal para 2026 ante rezago en la Fiscalía

La fiscal de Justicia de la Ciudad de México Bertha Alcalde dijo que para empezar a terminar con el rezago que hay en la dependencia, es necesario tener, al menos dos policías de investigación por cada Ministerio Público, aumentar el numero de éstos y apostarle a la tecnología.

Para ello, se necesita una ampliación presupuestal para la dependencia por lo que pidió a diputados del Congreso local un incremento en el presupuesto para el próximo año.

¿Por qué la Fiscalía solicita más recursos?

En reunión con diputados de la Comisión de Presupuesto, la funcionaria aseguró que es necesario poder tener una ampliación presupuestal para la fiscalía porque se necesita apostarle al personal, a más policías de investigación y a ministerios públicos.

Y es que según la fiscal en la Ciudad de México, tienen aproximadamente 500 carpetas de investigación abiertas por Ministerio Público abiertas y a los policías de investigación no les da la vida para poder realizar investigaciones de calidad por exceso de trabajo.

“Para poder tener mayores resultados necesitamos cubrir áreas y estratégicas y para eso se requiere más presupuesto” — Bertha Alcalde

¿Qué inversiones tecnológicas se requieren?

La funcionaria indicó que para la renovación y modernización de la Fiscalía también es necesario una fuerte inversión en tecnología, ya que se requiere, por ejemplo, que todos los aseguramientos se hagan vía digital.

Además, se tienen otros proyectos tecnológicos como la inversión en un banco de voces, que se usaría para el combate a la extorsión.

El ante proyecto de presupuesto para la Fiscalía sería de 9 mil 150 millones de pesos.

Este año, el presupuesto para la dependencia fue de 8 mil 685 millones de pesos, del cual 82 por ciento se ejerció en la nómina, 14 por ciento en gastos ordinarios y 4 por ciento “para la orientación estratégica de la política criminal”.

