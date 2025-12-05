¡Récord en Ventas! El Buen Fin 2025 superó estimaciones con 219 mil millones de pesos

La edición número 15 del Buen Fin fue un “rotundo éxito”, ya que se superaron las estimaciones de ventas así como el número de comercios participantes y con un número de inconformidades de 311, de las cuales el 93% se solucionaron a través de la conciliación inmediata, presumió la Secretaría de Economía.

El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre Ampliar

¿Qué resultados dejó el Buen Fin en comercios y ventas?

Autoridades y empresarios, quienes participaron en el Sorteo del Buen Fin, destacaron que el evento busca reactivar el comercio y el consumo, usando medios electrónicos.

Al respecto, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, da a conocer los resultados del evento comercial.

“Tenemos aproximadamente 13% más de negocios que se registraron en la plataforma pasaron de 190,000 casi 216,000 que tenemos registrados que participaron en la plataforma, y en las ventas que tenemos en las plataformas, hemos llegado 219 mil un incremento de 46 mil millones de pesos, con respecto al año pasado”. — Vidal Llerenas Morales

Buen Fin 2025 Ampliar

¿Cuáles fueron las promociones y métodos de pago más usados?

En su oportunidad Héctor Tejada Shaar, de la Concanaco explicó cuáles fueron las formas de pago y el tipo de promociones ofertadas durante los cinco días del Buen Fin.

“En promociones el 58% de los participantes ofreció descuentos directos, el 27% ofreció meses sin intereses, el 13% ofreció ofertas combinadas como 3 × 2, 2 × 1 etc. Los métodos de pago fueron el 77% de las compras las que se realizaron con tarjetas de débito y crédito, casi el 80%”. — Héctor Tejada Shaar

¿Cómo aportó el Buen Fin a la economía y al fomento de la formalidad?

Por su parte el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, el Buen Fin cumplió con sus objetivos de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad económica, fortalecer el mercado interno, garantizar los derechos de los consumidores y fomentar la cultura de la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“El monto total de este sorteo asciende a 500 millones de pesos, de esos 500 millones de pesos, 400 millones se van a repartir entre los tarjetahabientes ganadores y el resto 100 millones de pesos para los comercios ganadores”. — Antonio Martínez Dagnino

Buen Fin 2025 Ampliar

Cabe mencionar que el próximo lunes 08 de diciembre se podrá consultar la lista de los ganadores en la página del SAT www.sat.gob.mx

Síguenos en Google News y encuentra más información