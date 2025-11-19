Falta de presupuesto complica aplicación de la ley contra extorsión, advierte Claudia Anaya

Hoy se vota en el Pleno de la Cámara de Diputados la ley para combatir la ley contra extorsión, así lo dio a conocer en entrevista con Gabriela Warkentin la senadora del PRI e integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, Claudia Anaya, quien puntualizó que no hay presupuesto para su implementación.

La senadora del PRI menciono que se hicieron modificaciones y si diputados la aprueban ya puede ser publicada. Bajaron algunas penas y un cambio por agravantes, había diferentes tipos de penalidades según las circunstancias por eso se hizo una homologación para tener mejor claridad en el tema.

¿Qué cambios incluye la nueva ley?

“Yo quiero destacar, no es que no estuviera tipificada la extorsión, está en el artículo 19 de Prisión Preventiva Oficiosa, está en el Código Penal, está en Extensión de Dominio, está en los códigos penales locales. Esto lo que hace es una homologación y además da la obligatoriedad de la creación de las fiscalías especializadas en materia de extorsión”. — Claudia Anaya, senadora del PRI

Anaya señaló que para el 2026 el Presupuesto para la Secretaría de Seguridad Publica no tiene un incremento y la Fiscalía Especializada en Materia de Secuestro, la que estaría a cargo de la de extorsión a nivel federal, tiene 27 millones 700 mil pesos, no hay una consideración presupuestal para la implementación de la ley en los estados.

¿Qué impacto tendría la Ley de Extorsión?

Al ser cuestionada si la Ley de Extorsión cambiaría algo en el país dijo que lo que hace que los delitos crezcan es la impunidad y la colusión por parte de las autoridades. Los cambios serían porque en la nueva ley implementan sanciones para ese sector, para quienes filtran información; esto pudiera funcionar si a los elementos que la van a implementar se les realiza exámenes de confianza frecuentemente para unificar criterios y dar una metodología de acción unificada.

¿Qué recursos se requieren?

De los 27 millones 700 mil pesos, en su mayoría están destinados para el pago de nómina, pero no contemplan lo que se necesita: instrumentos, herramientas, inteligencia, vehículos, software, todo lo que también cuesta, por eso es importante invertir en seguridad pública para poder combatir los delitos y la gente pueda vivir en paz, concluyó.

