Monreal respalda a Ernestina Godoy: “funcionaria incorruptible y extraordinaria”

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que ERNESTINA GODOY —actual responsable interina de la FGR— es una mujer honesta, autónoma e incorruptible. Destacó que, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, la designación de ERNESTINA GODOY fortalece el relevo institucional y coloca a una abogada con amplia trayectoria al frente de la Fiscalía.

“Ya inició el proceso de relevo institucional, hablando de Ernestina Godoy yo la conozco muy bien, es una mujer autónoma, profesional, con experiencia y capacidad y sobre todo es una mujer honesta, incapaz de corromperse, o recibir presiones de grupos criminales, de cuello blanco o de delincuencia organizada, es una mujer extraordinaria”, expresó.

Monreal descarta especulaciones sobre la salida de Gertz Manero

Respecto a la renuncia de Gertz Manero, Monreal señaló que se trató de una decisión estrictamente personal y que no debe dar pie a conjeturas. Recordó que no se requirió de una falta grave para aceptar su dimisión, pues fue un acto voluntario.

“La opinión que yo tengo sobre el ex fiscal, Alejandro Gertz Manero, no varía, creo su renuncia es una decisión personal, que a mí me parece encomiable. La procuración de justicia… no se interrumpe porque a partir de ayer ya hay una encargada de despacho de la FGR, que es Ernestina Godoy”, afirmó.

Godoy, perfil sólido para ser la nueva abogada de la Nación

Monreal destacó que la trayectoria de Ernestina Godoy la convierte en una funcionaria confiable y una candidata natural para ocupar de forma definitiva la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Dijo que, independientemente de si aparece entre el grupo de diez aspirantes que enviará el Ejecutivo, su experiencia ya la posiciona como una opción sólida para convertirse en la nueva Abogada de la Nación.

