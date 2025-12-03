Preocupa la politización rumbo a la revisión del T-MEC en 2026: Enrique Perret

Hay buenas señales para la revisión del T-MEC, pero preocupa la politización del mismo frente a las elecciones en EE.UU. / ronniechua

El director ejecutivo de la U.S.-Mexico Foundation, Enrique Perret, expresó su preocupación por el alto nivel de politización que rodea la próxima revisión del T-MEC prevista para 2026. En entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus, señaló que si bien comienzan a alinearse factores clave en la relación comercial, el ambiente electoral estadounidense podría distorsionar el análisis técnico del tratado.

Perret destacó que Estados Unidos ha registrado incrementos en precios de bienes, lo que abre espacio para acuerdos y ajustes previos a la revisión del pacto comercial.

TE PODRÍA INTERESAR: Marcelo Ebrard anuncia avances en la revisión del T-MEC y nuevo polo de desarrollo en Michoacán

TE PODRÍA INTERESAR: México concluye mesas rumbo a la Revisión del T-MEC en 2026

Señales económicas positivas antes de la revisión

Entre los indicadores favorables, Perret subrayó la reducción arancelaria para productos perecederos y el hecho de que México se haya convertido en el mayor comprador de bienes estadounidenses. Más del 31% de las exportaciones de Estados Unidos se dirige a México y Canadá, una cifra que calificó como “muy buena señal”.

Otra señal alentadora es el nivel de inversiones y reinversiones norteamericanas en México, que actualmente alcanza el 39%. Esto —dijo— demuestra la confianza empresarial en la coproducción regional entre ambos países.

TE PODRÍA INTERESAR: Confía Sheinbaum que T-MEC no va a desaparecer … “México está preparado”

La preocupación central: la politización

A pesar de los avances, Perret advirtió que “la principal preocupación ante la revisión del tratado es que se siga politizando la parte técnica que debe analizarse con base en la realidad económica”. Recordó que en 2026 muchos senadores y congresistas de Estados Unidos estarán en campaña, por lo que buscarán narrativas que resuenen con sus votantes.

Actualmente, alrededor del 70% de las importaciones estadounidenses están libres de aranceles. El 30% restante afecta a industrias como acero, aluminio, autopartes y vehículos pesados. En contraste, sectores agrícolas y de productos procesados tienen mejores argumentos para fortalecerse dentro del acuerdo comercial.

Expertos anticipan ajustes en reglas de origen, pero Perret confió en que se logren “tasas bajas y ventaja frente a Estados Unidos”.

De cara a 2026, afirmó que la incertidumbre de este año frenó un mejor desempeño económico para México, pero confió en que la revisión del Tratado pueda desencadenar efectos muy favorables.

Síguenos en Google News y encuentra más información