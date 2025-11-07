México tiene talento para crecer, afirma Concamin rumbo a la revisión del T-MEC

El presidente de la Concamin, Alejandro Malagón se dijo convencido de la capacidad de México para avanzar con el apoyo de los industriales rumbo a la revisión del T-MEC

La importancia del PIB en México nos recuerda que se requiere seguir impulsando una política industrial en el país, afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, quien no obstante, aseguró que México tiene el talento y la capacidad para crecer, y a nombre de los industriales de México, confió en la capacidad de negociación del secretario de Economía en la próxima revisión del T-MEC.

¿Qué propone la Concamin para fortalecer la economía mexicana?

“México tiene el talento y la capacidad para crecer”, afirmó en entrevista con “Negocios W”, con Jeanette Leyva Reus, el líder industrial, quien resaltó que para que el sector siga impulsando la cadena productiva en el país, requiere de “confianza, así como mantener una seguridad regulatoria y judicial”.

En respaldo a la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, afirmó: “Desde la Concamin vemos con toda seriedad el proceso de revisión del T-MEC y confiamos en el secretario de Economía”.

¿Qué expectativas tiene el sector industrial ante el tratado?

Se dijo confiado en que la voz de los industriales será escuchada en las negociaciones del tratado y auguró un crecimiento para México de 1.8%, pues afirmó que México tiene el talento y la capacidad productiva para crecer, con el compromiso de trabajar hombro con hombro con el Gobierno de México, de quien reconoció acciones de fortalecimiento como el Plan México y el Hecho en México, en favor del desarrollo de las industrias y el empleo para los mexicanos.

