Banxico estrena nueva moneda de 1 peso: Estos son los cambios que ya están en circulación en diciembre

Una nueva moneda de 1 peso comenzará a circular en los bolsillos de miles de mexicanas y mexicanos luego de que Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, anunciara que la denominación tendrá cambios a partir de este mes de diciembre y no será la única porque la Casa de Moneda también tiene planeado hacer cambios en las monedas de 2 y 5 pesos para 2026.

¿Cuáles son los cambios en la nueva moneda de 1 peso?

El cambio más destacado forma parte de un proyecto que busca reducir la huella ambiental y los costos de producción. La idea es abaratar su fabricación sin modificar sus dimensiones, peso u otras características que ya todos conocemos.

Las modificaciones están pensadas para el núcleo de la moneda que ahora se elaborará con acero recubierto de bronce, y no con bronce–aluminio como hasta ahora se ha venido haciendo.

De acuerdo con Rodríguez Ceja, estos cambios responden a criterios de acuñación responsable basados en estándares ESG y dijo que el objetivo es apostar por materiales y procesos que disminuyan la huella de carbono, reduzcan el uso de agua y minimicen el impacto ambiental.

Lanzan nueva moneda de 1 peso mexicano.

Banxico retiró el billete de 20 pesos con Benito Juárez

Así como llegan nuevas composiciones para denominaciones clásicas, otras están saliendo de circulación. A mediados de octubre, el Banco de México anunció que el billete azul de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez dejará de circular tras cumplir 18 años desde su primera emisión, el 20 de agosto de 2007.

