Sheinbaum envía iniciativa para modificar diseño y materiales de las monedas de 10 y 20 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este martes a la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley para modificar el diseño y los materiales de las MONEDAS MEXICANAS de 10 y 20 pesos. Las reformas, planteadas a la Ley Monetaria, buscan reducir costos de producción mediante nuevas tecnologías, aleaciones y procesos más eficientes.

Según la propuesta, el cambio permitiría fabricar signos monetarios con menor gasto para el Estado, manteniendo su durabilidad y seguridad.

Cambios en la moneda de 10 pesos: centro de acero en lugar de alpaca plateada

Actualmente, la parte central de la moneda de 10 pesos utiliza alpaca plateada, una aleación compuesta por 65% cobre, 10% níquel y 25% zinc. La iniciativa propone sustituirla por un centro de acero recubierto de níquel.

La Presidencia explicó que esta modificación haría más eficiente la producción, pues el costo del acero recubierto es hasta 60% más barato que la alpaca plateada, lo que reduciría significativamente el gasto total en acuñación.

Nuevo diseño genérico para la moneda de 20 pesos

Respecto a la moneda de 20 pesos, se plantea establecer un diseño genérico que incentive su mayor circulación y permita una identificación más sencilla.

Entre los elementos propuestos destaca que el motivo principal sería el templo dedicado al dios serpiente Kukulkán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, declarada patrimonio mundial por la UNESCO.

Además:

Se aumentaría el tamaño del símbolo “$20” y del texto “VEINTE PESOS” para facilitar su reconocimiento, especialmente para personas con discapacidad visual y adultos mayores.

y del texto para facilitar su reconocimiento, especialmente para personas con discapacidad visual y adultos mayores. La moneda conservaría su forma dodecagonal (12 lados y 12 ángulos).

(12 lados y 12 ángulos). Su canto sería estriado discontinuo, similar al de modelos conmemorativos previos.

