¿De cuánto será el aumento al salario mínimo en México? Conasami inicia negociación 2026

El sector obrero solicita un incremento de entre 20 y 30.6 por ciento, pero el sector patronal, no ha dado a conocer su ofrecimiento, señala la Conasami sobre el Salario Mínimo en México.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Conasami, inició el proceso para acordar el incremento de los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del primero de enero de 2026.

¿Qué propone cada sector en la discusión salarial?

Las sesiones tienen como punto de arranque las propuestas de incremento de los sectores que la integran.

Los representantes del sector obrero solicitan un incremento de entre 20 y 30.6 por ciento. En tanto, el sector patronal, no ha dado a conocer hasta ahora su ofrecimiento.

¿Cuál ha sido la recuperación del salario en los últimos años?

De acuerdo con el organismo, se ha alcanzado en las últimas dos administraciones una recuperación salarial de 129.5 por ciento en el poder adquisitivo, que pasó de 88 pesos con 36 centavos en 2018 a 278 pesos con 80 centavos de forma diaria en 2024.

Al cierre de la discusión, la Conasami definirá el porcentaje final que aplicará a los salarios mínimos a partir de 2026, una resolución que impactará a millones de trabajadores del país.

