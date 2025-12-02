Registro Pensión Bienestar: Módulos en Edomex y calendario FINAL de diciembre para adultos mayores 2025

La Secretaría del Bienestar confirmó que, desde este lunes, comenzó el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como al programa Mujeres Bienestar. Y aunque muchos ya se adelantaron a anunciar los requisitos, aquí te dejamos lo más importante para que sepas cómo ubicar tu módulo del Bienestar en el Estado de México para hacer tu trámite.

¿Cuándo inicia el registro para adultos mayores en 2025?

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que el registro arrancó el 1 de diciembre para todas las personas adultas mayores que ya cumplieron 65 años o los cumplen este mismo mes.

¿Dónde inscribirse a la Pensión 65+ 2025?

El registro se realiza directamente en los Módulos del Bienestar, siguiendo el calendario habitual organizado por la primera letra del primer apellido.

¿Cómo ubicar tu Módulo de Bienestar en Edomex?

Es muy sencillo:

Entra a ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

Selecciona tu entidad federativa (Estado de México)

Elige tu municipio

Marca la casilla “No soy un robot”

Da clic en “Buscar”

El sitio te mostrará una lista con todos los módulos disponibles según tu municipio y sus horarios.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De cuánto podría ser el aumento a la Pensión Bienestar para adultos mayores en 2026? Esto es lo que se sabe

Ubicación módulo registro pensión Bienestar en Edomex. Ampliar

5 módulos en Edomex de la Pensión Bienestar

Ecatepec de Morelos: Auditorio ubicado en avenida Insurgentes, número 33, colonia Las Américas, C.P. 55076, a un costado de la estación de Bomberos Las Américas. Neza: Centro Integrador ubicado en la calle La Rielera, colonia Benito Juárez (La Aurora), C.P. 57000, a un costado del mercado Mariano Matamoros. Naucalpan de Juárez: Auditorio ubicado en boulevard Adolfo López Mateos, colonia Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, dentro del Parque Naucalli. Tlalnepantla: Centro Integrador en calle Moctezuma, colonia Fraccionamiento San Javier, C.P. 54030, a un costado de la primaria Ford. Toluca: Comisaría Municipal ubicada en la calle Juárez, colonia Capultitlán Centro, C.P. 50260, dentro de la delegación.

Calendario de registro a la Pensión Bienestar en diciembre 2025

Una vez que ubiques tu módulo más cercano, toma en cuenta las fechas asignadas por inicial del primer apellido:

A, B, C: Lunes 1 y 8

Lunes 1 y 8 D, E, F, G, H: Martes 2 y 9

Martes 2 y 9 I, J, K, L, M: Miércoles 3 y 10

Miércoles 3 y 10 N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 4 y 11

Jueves 4 y 11 S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 5 y 12

Viernes 5 y 12 Todas las letras: Sábado 6 y 13

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar: ¿Quiénes van a recibir el aumento en 2026? Esto se sabe del apoyo de adultos mayores

Calendario de registro Pensiones Bienestar diciembre 2025. Ampliar

¿Cuál es el horario de los módulos del Bienestar?

Los módulos atienden de lunes a sábado, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

¿Qué documentos necesitas para obtener la Pensión del Bienestar?

Llévate contigo:

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (agua, luz, teléfono, gas o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Si vas a ir con un auxiliar, esta persona también deberá llevar los mismos documentos.

TE PUEDE INTERESAR: Datos biométricos IMSS Digital: ¿Es real que te bloquean el pago de tu pensión si no los registras en la app?