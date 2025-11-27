¿De cuánto podría ser el aumento a la Pensión Bienestar para adultos mayores en 2026? Esto es lo que se sabe

¿De cuánto podría ser el aumento a la Pensión Bienestar para adultos mayores en 2026? / Google Gemini.

Hoy concluyen los pagos de los programas de pensiones, incluida la Pensión Bienestar para Adultos Mayores correspondiente al bimestre noviembre-diciembre y, aunque los depósitos se reinician hasta 2026, la pregunta que más invade a los beneficiarios es si habrá o no aumento para el próximo año.

¿Cuánto ha aumentado la Pensión Bienestar desde 2018?

El histórico muestra un incremento desde 2018, cuando los beneficiarios recibían 1,160 pesos, hasta los 6,200 pesos que cobran en 2025, lo que representa un aumento de alrededor del 400% a lo largo de estos siete años.

2018: 1,160 pesos

1,160 pesos 2019: 2,550 pesos

2,550 pesos 2020: 2,620 pesos

2,620 pesos 2021: 3,100 pesos

3,100 pesos 2022: 3,850 pesos

3,850 pesos 2023: 4,800 pesos

4,800 pesos 2024: 6,000 pesos

6,000 pesos 2025: 6,200 pesos

¿De cuánto sería el aumento a la Pensión Bienestar en 2026?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la pensión debe mantenerse igual o por encima de la inflación. Actualmente, la inflación anual a la primera quincena de noviembre se ubica en 3.61%, por lo que el aumento podría estimarse en poco más de 200 pesos.

Es decir, de manera aproximada, la pensión podría pasar de 6,200 pesos a alrededor de 6,400 pesos en 2026, aunque aún falta que las autoridades confirmen la cantidad exacta.

Cabe resaltar que para 2026, el Paquete Económico contempla un presupuesto de 2.32 billones de pesos en gasto de pensiones, tanto contributivas como no contributivas.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

La pensión aplica para personas mayores de 65 años, quienes han recibo 6,200 pesos bimestrales de apoyo este año.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión Bienestar?

Para ser beneficiario del apoyo, debes presentar:

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización y vivir en territorio nacional

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad)

CURP reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y/o de casa)

