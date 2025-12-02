Pagos Becas Bienestar diciembre 2025: Calendario FINAL de Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

La beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro cae en diciembre 2025. / Andrzej Rostek

El último mes del año ya tiene listas las fechas del último pago del año para tres programas del Bienestar: la beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. A través de redes sociales, el Banco del Bienestar reveló que los depósitos arrancan en cosa de días y aplican para todas y todos los beneficiarios registrados.

Calendario FINAL de pagos de Becas Bienestar para diciembre 2025

El depósito se realizará según la letra inicial del primer apellido de las y los beneficiarios. Las fechas aplican para las tres becas:

A, B — Jueves 4 de diciembre

C — Viernes 5 de diciembre

D, E, F — Lunes 8 de diciembre

G — Martes 9 de diciembre

H, I, J, K, L — Miércoles 10 de diciembre

M — Jueves 11 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q — Lunes 15 de diciembre

R — Martes 16 de diciembre

S — Miércoles 17 de diciembre

T, U, V, W, X, Y, Z — Jueves 18 de diciembre

¿Cuánto depositan en la beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el programa Rita Cetina entrega 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria.

En el caso de la beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria y bachillerato, el apoyo también será de 1,900 pesos bimestrales.

¿Cuánto dan en Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado.

