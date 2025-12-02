Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo comienza el registro para este programa y cómo realizar el proceso?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está relacionado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que ha comenzado la apertura de registros este mes. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de este programa social dirigido a jóvenes.

Jóvenes Construyendo el Futuro Ampliar

¿Cuándo comienza el registro al programa Jóvenes construyendo el Futuro?

Si tienes entre 18 y 29 años y buscas una oportunidad de desarrollo laboral o primera experiencia en el trabajo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha iniciado su registro para que el 2026 miles de chicos y chicas puedan introducirse a la empleabilidad.

Es por eso que el registro al programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha comenzado desde el pasado 1 de diciembre de 2025. Es decir, el registro estará abierto hasta finalizar el año y las 24 horas del día.

TAMBI É N PUEDES LEER: Banco del Bienestar: Alertan por fraudes con Tarjeta Bienestar; así operan los estafadores en 2025

¿Cómo registrarse para postularse a algún empleo en Jóvenes Construyendo el Futuro?

A partir del 1 de diciembre puedes ingresar a tu cuenta en la página oficial del programa y deberás seguir estos sencillos pasos:

Revisa el mapa de focalización para saber cuántos espacios abiertos hay en tu municipio.

Revisa los centros de trabajo disponibles y postúlate al de tu preferencia.

Mantente al pendiente de tus medios de contacto, pues el centro de trabajo puede llamarte a entrevista.

El centro de trabajo tiene 3 días naturales para aceptarte o declinar. Es importante que no te desvincules antes de esos tres días.

Si no hay respuesta o si declinan tu postulación, el programa te liberará para que puedas postularte a otro centro de trabajo.

Durante los 12 meses que dura la capacitación, los aprendices reciben los siguientes beneficios:

Apoyo Económico: Una beca mensual de $8,480.00 pesos , depositada directamente en la Tarjeta del Bienestar.

Una beca mensual de , depositada directamente en la Tarjeta del Bienestar. Seguro Médico: Cobertura del IMSS que incluye atención por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Cobertura del que incluye atención por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Constancia de Capacitación: Un documento oficial que avala las habilidades y experiencia adquirida, útil para la inserción en el mercado laboral formal.