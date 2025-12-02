Pensiones Bienestar: ¿Hasta cuándo estará abierto el registro a la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas Adultas Mayores?
La pensión podría pasar de 6,200 a cerca de 6,400 pesos bimestrales, pero todavía falta la confirmación por parte de la Secretaría del Bienestar
La Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel Reyes, ha anunciado las fechas oficiales para el último registro de la Pensiones del Bienestar, las cuales corresponden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. Así que te dejamos todos los detalles.
¿Hasta cuándo cierra el registro para las Pensiones Bienestar?
Es importante mencionar que si cumples 65 años o más, o bien, buscas incorporarte al nuevo esquema de apoyo a mujeres el periodo de inscripción para las pensiones Bienestar, es decir, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores el periodo de inscripción para ambos programas se llevará a cabo del lunes 1 al 13 de diciembre de 2025.
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Está dirigido a todas las personas que cumplen 65 años entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Al inscribirse los beneficiarios tendrán el apoyo bimestral de $6000.
- Pensión Mujeres Bienestar
Este programa está enfocado en el apoyo a mueres y la convocatoria de diciembre es una de las aperturas clave para su incorporación.
¿Cuál es el calendario oficial para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores?
Para garantizar una atención ordenada y evitar largas fiales, el registro se realiza con base en la letra del primer apellido paterno, como a continuación se muestra la imagen.
Así que puedes ubicar tu módulo a través de la página oficial del Bienestar y encontrar alguno cercano a tu domicilio y el horario de preferencia.
