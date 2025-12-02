Pensiones Bienestar: ¿Hasta cuándo estará abierto el registro a la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas Adultas Mayores?

La Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel Reyes, ha anunciado las fechas oficiales para el último registro de la Pensiones del Bienestar, las cuales corresponden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar. Así que te dejamos todos los detalles.

Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Ampliar

¿Hasta cuándo cierra el registro para las Pensiones Bienestar?

Es importante mencionar que si cumples 65 años o más, o bien, buscas incorporarte al nuevo esquema de apoyo a mujeres el periodo de inscripción para las pensiones Bienestar, es decir, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores el periodo de inscripción para ambos programas se llevará a cabo del lunes 1 al 13 de diciembre de 2025.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Está dirigido a todas las personas que cumplen 65 años entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Al inscribirse los beneficiarios tendrán el apoyo bimestral de $6000.

Pensión Mujeres Bienestar

Este programa está enfocado en el apoyo a mueres y la convocatoria de diciembre es una de las aperturas clave para su incorporación.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Registro Pensión Bienestar: Módulos en Edomex y calendario FINAL de diciembre para adultos mayores 2025

¿Cuál es el calendario oficial para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores?

Para garantizar una atención ordenada y evitar largas fiales, el registro se realiza con base en la letra del primer apellido paterno, como a continuación se muestra la imagen.

Calendario de registro de Pensiones Bienestar Ampliar

Así que puedes ubicar tu módulo a través de la página oficial del Bienestar y encontrar alguno cercano a tu domicilio y el horario de preferencia.