“Las máquinas enfermas”: Alberto Chimal cuestiona el mito de la inteligencia artificial

La IA ni es inteligente, ni piensa, pero es protagonista de “Las máquinas enfermas” de Alberto Chimal.

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentó “Las máquinas enfermas”, de Alberto Chimal, una serie de cuentos que exploran la relación entre humanos y inteligencia artificial, y cómo la tecnología comienza a “programar” a las personas.

Máquinas que no piensan, pero influyen

“Las máquinas enfermas” son, por un lado, las inteligencias artificiales generativas y, por el otro, nosotros mismos. Chimal explica que mientras antes los humanos programaban a las computadoras, ahora son las computadoras las que influyen en nuestro comportamiento.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, recordó que “hay casos documentados incluso por las mismas empresas que son las dueñas de Chat GPT de psicosis inducida o reforzada por el uso o la adicción a una inteligencia artificial”.

Cuestionado sobre si teme a estas tecnologías, afirmó que lo que realmente le preocupa es “lo que estamos haciendo los seres humanos con ellas”, y advirtió sobre una “burbuja especulativa” que intenta imponer el uso generativo en todos los ámbitos.

De la ficción a la realidad

El autor relató que la editorial Páginas de Espuma propuso abordar el tema de la tecnología a través de cuentos en secuencia, mostrando cómo la IA se va insertando en la vida cotidiana: “en el primer cuento no sale inteligencia artificial y en el último no hay otra cosa”.

Recordó su propio acercamiento al concepto de IA décadas atrás, cuando se buscaba simular la conciencia humana, algo muy distinto a lo que ocurre hoy: “lo que se llama ahora IA no es inteligente”.“Nos están tratando de vender que ya piensa, ya sabe, ya decide y la verdad es que no hay ni pensamiento ni decisión como tal”, agregó.

Chimal reconoció que el proyecto ha sido satisfactorio, aunque con la sensación de que muchas de las ideas del libro ya alcanzaron la vida real, como aplicaciones para “hablar con los muertos” o el uso de IA en decisiones de Estado.

Finalmente, adelantó que prepara una novela con temática similar mientras su libro se presenta en la FIL Guadalajara.

