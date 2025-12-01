Crece el mercado editorial en México, pero persisten desafíos globales: Penguin Random House
El mercado editorial en México muestra crecimiento sostenido, pero Penguin Random House advierte que la piratería y la adaptación tecnológica siguen siendo los desafíos más grandes para la industria.
El crecimiento del mercado editorial en México y América Latina es innegable, pero los retos que enfrenta son globales, advirtió Núria Cabutí, consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial, en entrevista para “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus, señaló que la piratería representa uno de los mayores riesgos porque, afirmó, “una sociedad que no respeta los derechos de autor es una sociedad pobre y no va a evolucionar”.
Impacto de la IA y tendencias del consumo editorial
Cabutí reconoció que la inteligencia artificial está transformando el mercado editorial, desde la velocidad con la que se editan y lanzan libros, hasta la capacidad de prever cuándo y cuánto reimprimir. Consideró que la tecnología representa “un desafío y a la vez una gran oportunidad” para el sector.
Sobre los hábitos de consumo, destacó que los audiolibros registran un crecimiento acelerado en México, al igual que los libros electrónicos. Las redes sociales, especialmente TikTok, juegan un papel clave en la promoción gracias a las recomendaciones de los lectores.
Piratería y distribución: los retos estructurales
La directiva subrayó que la piratería sigue siendo un problema particularmente fuerte en América Latina y está vinculada a un tema educativo. Hizo un llamado a inculcar desde la infancia el respeto a la creatividad y a los derechos de autor, así como a que el gobierno impulse mayor sensibilidad desde el Ministerio de Educación.
Explicó que, aunque un libro pirata puede costar la mitad, “el autor y las editoriales no reciben nada” pese a que son quienes realizan el trabajo creativo y de promoción.
Asimismo, Cabutí destacó que la cadena de suministro en México es crucial para garantizar la entrega inmediata que los lectores demandan hoy.
En el marco de la FIL Guadalajara, adelantó que habrá una amplia presencia de ediciones físicas y firmas de autores, reforzando la importancia del formato tradicional.