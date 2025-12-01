Chapito confirma secuestro de El Mayo y cierra pacto con EE. UU.

Joaquín Guzmán López, hijo menor del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán e integrante de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, confesó hoy ante la corte federal en Chicago los detalles del secuestro y entrega a autoridades estadounidenses de Ismael “El Mayo” Zambada.

Lo anterior quedó plasmado en el acuerdo de cooperación que los fiscales presentaron hoy en una audiencia ante la jueza Sharon Coleman y a través del cual Guzmán López aceptó declararse culpable de dos cargos de delincuencia organizad ay narcotráfico, y convertirse en testigo colaborador de la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con los detalles expuestos por los fiscales, Guzmán consiguió engañar a El Mayo al citarlo en un punto del estado de Sinaloa para negociar supuestamente, la resolución de un conflicto. Luego de que el capo arribó este fue sometido por la gente de Guzmán, encerrado en un cuarto sin ventanas, y posteriormente lo esposaron.

Unos minutos después El Mayo fue llevado a una camioneta pick up donde lo sedaron y lo trasladaron por tierra durante 15 minutos hasta la avioneta en la que finalmente Guzmán López lo entregó junto consigo mismo en los Estados Unidos. Los fiscales hicieron hincapié en que, supuestamente, la decisión de entregar a El Mayo fue exclusiva del hijo de el chapo y no fue producto de ningún acuerdo previo con alguna agencia estadounidense.

Por este secuestro en específico, indicaron los fiscales, no se prevé otorgarle alguna reducción de penal al Guzmán López.

En el acuerdo presentado ante la jueza se estableció que Joaquín, al igual que previamente lo hizo su hermano Ovidio, se ha comprometido a colaborar con el gobierno estadounidense aportando información sobre las operaciones del grupo delictivo que lideraba junto con sus hermanos y a entregar, por lo menos, bienes, propiedades y recursos por un valor de 80 millones de dólares.

Pese a que el hijo de el Chapo aceptó ser uno de los líderes de la organización delictiva y haber coordinado el traslado de toneladas de droga desde centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, los fiscales confirmaron que si las cláusulas de colaboración se cumplen estarían solicitando una reducción de la pena que, originalmente, podría alcanzar hasta la cadena perpetua.

En la audiencia, Joaquín Guzmán López confirmó de viva voz todos los puntos establecidos en el acuerdo firmado, así como su convicción de declararse culpable. A diferencia de su hermano Ovidio quien comparación con visibles estragos de problemas de salud producto de una depresión, a Guzmán se le vio sin mayor afectación. Tampoco necesitó de los servicios de traducción pues posee un inglés fluido.

El 1 de junio de 2026 se realizará la siguiente audiencia en la que, si las partes se encuentran listas, se podría fijar la sentencia de años de prisión para el hijo mejor de El Chapo Guzmán. Los fiscales emitirán previamente una recomendación a la jueza sobre el tipo de condena que consideran factible a partir de los créditos y beneficios que se les concedan.

Cabe señalar que, al final de la sesión, el defensor de Guzmán, Jeffrey Lichtman, expresó su reconocimiento a las autoridades estadounidense por el trato que consideró justo para su cliente, y también agradeció al gobierno de México por no haber intentado interferir en este proceso.