Francisco Rivas critica el desprecio del Senado a la ley tras la separación del fiscal Gertz Manero

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, lamentó “el desprecio de la ley por parte de los legisladores”, luego de que el Congreso aprobara la separación del fiscal Alejandro Gertz Manero. Según dijo, esta decisión confirma que “la ley les sirve solo cuando les conviene”y afirmó que la llegada de la dupla de Ernestina Godoy-Omar García Harfuch puede ser positiva.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, Rivas señaló que la fiscalía encabezada por Gertz fue “una institución absolutamente oscura y regresiva”, que quedó a deber en casos emblemáticos de impunidad de los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, como La Estafa Maestra, el huachicol, Segalmex y Odebrecht, además de haber utilizado la institución como un “despacho personal” para perseguir a su propia familia.

Rivas: Senado debe revisar trayectoria de Ernestina Godoy

El especialista recordó que “la dupla de Ernestina Godoy con Omar García Harfuch puede ser positiva”, como lo fue durante los cinco años en que trabajaron coordinadamente cuando Godoy encabezó la Fiscalía capitalina. En ese periodo —dijo— se redujeron los homicidios y, bajo el auspicio de fundaciones, “se nos abrieron radicalmente las puertas y eso fue muy positivo”.

Sin embargo, advirtió que existen aspectos que el Senado deberá revisar en el perfil de Godoy, como “su paso por la fiscalía capitalina y su cercanía con la Presidencia”, lo cual podría comprometer la independencia de la institución.

Preocupa aumento de desapariciones de mujeres en CDMX

Rivas también alertó sobre el incremento en los casos de desapariciones de mujeres en la Ciudad de México. Explicó que la capital registra un índice del 40%, el doble que entidades donde los porcentajes rondan el 20%.“El índice sigue siendo preocupante”, afirmó.

