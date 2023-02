A la fiscal carnal le cuesta trabajo hacer su chamba: Lía Limón

Ayer presentamos denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un total de 120 millones de pesos por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, así como por irregularidades administrativas, compartió la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Detalló que el desvío de recursos de programas sociales asciende a 70.8 millones de pesos, así como tres contratos de adquisiciones por 40 millones de pesos, un convenio por 11.2 millones de pesos. "todo ese dinero desaparecido tuvo que llegar a las personas más vulnerables de la alcaldía" "no llegó ahí, llegó a otros bolsillos"

Resaltó que, cada carpeta integrada llevó tiempo por la integración de pruebas, y señaló que "ya sabemos que a la Fiscalía y a la fiscal carnal le cuesta trabajo hacer su chamba, pues le hicimos parte de la chamba presentándole la información que prueba estas irregularidades".

Bajo el programa de comuna con un presupuesto de 31.2 millones de pesos, "se supone que a las familias vulnerables se les tenían que entregar vales de entre 500 y 1050 pesos con lo que podrían adquirir viene básicos en comercio locales afiliados al programa, y al final estos comercios cobrarían los vales".

Sin embargo, "no hay evidencia de que hayan llegado a quien debían, no había un padrón de vulnerabilidad", "No existe un padrón de comercios a los que se haya apoyado, los 31.2 d los cobró en cheques la directora de Finanzas que era Aurora Yolanda Martínez Hernández,... por funcionarios de la alcaldía por que algunos de ellos los endosó".

Esto ocurrió dijo, porque Layda Sansores "nunca estuvo en Álvaro Obregón, es una alcaldesa que despachaba en Campeche". "es impensable que su secretaria de finanzas haya cobrado 31.2 millones de pesos sin que ella se haya enterado, me parece impensable".

Recordó que estas no son las primeras denuncias presentadas, "otras cuatro denuncias penales, 150 actas administrativas en la Contraloría, y no ha pasado absolutamente nada". "estoy obligada a presentar denuncias por las irregularidades".

Añadió que "hay un contrato de servicios firmado en 2020 por 3.4 millones de pesos con Walter David Patrón, actual vocero de Layda en Campeche, se presume que se trató de un contrato simulado".

Hay otro de 8.2 millones de pesos, que tiene que ver con un contrato para digitalizar las bibliotecas de la alcaldía a lo que señala "a mí no me entregaron ninguna biblioteca digitalizada".

"Si encuentro más irregularidades las vamos a entregar..., para eso no hay un límite de tiempo", "ojalá que la fiscal carnal las investigue porque de las primeras que presenté no han investigado absolutamente nada", señaló.