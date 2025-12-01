Ernestina Godoy, entre los 43 aspirantes a la Fiscalía General de la República

Ernestina Godoy Ramos es la titular provisional de la Fiscalía General de la República.

La Junta de Coordinación Política del Senado dio a conocer la lista de 43 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ampliar

¿Qué perfiles destacan entre los aspirantes?

En la lista destaca Ernestina Godoy Ramos, exfiscal de la Ciudad de México, ex consejera jurídica del Ejecutivo, y una de las juristas más cercanas al proyecto de la Cuarta Transformación.

Godoy aparece en el folio 185 como una de las aspirantes que avanzan a la siguiente etapa del proceso, donde el Senado deberá seleccionar una lista de aspirantes, que será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para que conforme una terna, que devolverá al Senado para que de esta se elija a la o al nuevo fiscal General de la República.

Ernestina Godoy Ramos, asumió el mando provisional de la Fiscalía General de la República. Ampliar

¿Qué factores influyen en la contienda?

Su cercanía a la presidenta y en general a la 4T hacen que Ernestina Godoy tenga mayor respaldo político.

En la lista también aparecen:

Ricardo Peralta, ex administrador general de Aduanas.

Jorge Nader Kuri.

Hamlet García, ex diputado federal.

Luis Manuel Pérez de Acha.

Síguenos en Google News y encuentra más información